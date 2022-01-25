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從小立志從警 22歲殉職…里維拉葬禮 聖派翠克大教堂舉辦

記者顏嘉瑩／紐約報導
從小立志當警察的里維拉，葬禮將於28日在聖派翠克大教堂舉辦。(市警提供)
從小立志當警察的里維拉，葬禮將於28日在聖派翠克大教堂舉辦。(市警提供)

22歲的里維拉(Jason Rivera)日前在曼哈頓哈林區遭槍擊殉職，令民眾扼腕不捨；其友人回憶，表示里維拉從小就立志成為警察，希望能夠照顧人民，沒想到在加入市警14個月後殉職，他的葬禮訂於28日(周五)在曼哈頓聖派翠克大教堂(St. Patricks Cathedral)舉行。

里維拉殉職消息不僅讓大眾惋惜，他生前所待的哈林區第32分局，也不斷有民眾到場獻花、點亮蠟燭以哀悼逝去的年輕生命，甚至還有遠從上州、康州的民眾特別到紐約致意。

里維拉家族友人表示，來自移民家庭的他，從小就說長大想要成為一名警察，原因是「想要照顧別人」；而根據里維拉當時在警校論文「我為什麼要成為警察」中曾寫道，自己來自一個移民家庭，生長在英吾德(Inwood)，深知警察和社區有很深的鴻溝；因為在自己的社區，人們被警察攔截搜身是家常便飯。

他在論文中寫：「改變政策，推動警民關係是我一直想做的。」他寫：「像給遊客指路，或幫助一對夫婦解決問題這樣的小事，都會讓他們的臉上露出笑容。 」

里維拉的姑姑瑪利亞‧里維拉(Maria Rivera)說：「我只希望當局能做出改變，有太多年輕生命死在槍下了」，除了家人的哭喊，各界也要求當局盡速解決槍枝暴力，市長亞當斯(Eric Adams)更要求聯邦政府協調，打擊全國性槍枝氾濫問題。

21日發生的槍擊案，另一名頭部中彈的受傷警員27歲莫拉(Wilbert Mora)，24日仍在與死神搏鬥；他於23日從哈林醫院轉往紐約大學朗格尼醫療中心(NYU Langone Medical Center)救治，先後已進行兩次手術，但目前狀況仍危急。

2018年加入市警的莫拉，同年於紐約市立大學約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice, CUNY)學士畢業，其家族友人形容他非常「謙虛，且非常得人喜愛。」

目前民眾在籌款網站上為里維拉和莫拉推動的籌款，募得金額已經超過25萬元，總捐款金額將平分給兩人的家庭。

里維拉的瞻仰遺容儀式預計將在27日(周四)下午1時至8時舉辦，葬禮則是28日(周五)早9時在聖派翠克大教堂；紐約市警察工會(PBA)表示，兩日的活動將向殞落英雄里維拉致敬，希望大眾支持參加。

警員里維拉殉職，紐約民眾24日自發到哈林區第32分局門前獻花。(路透)
警員里維拉殉職，紐約民眾24日自發到哈林區第32分局門前獻花。(路透)

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