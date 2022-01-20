想去精神病院？推華女落軌遊民過堂 胡言亂語

馬秀不得保釋，待精神鑑定結果。(市警提供)

40歲華裔女子高慧民(Michelle Aylssa Go)在時報廣場地鐵站 被非洲裔遊民馬秀(Martial Simon)推落鐵軌身亡一案，法官19日透過視訊完成嫌犯過堂程序；馬秀在庭上精神不穩，幾度喃喃自語，檢方稱他作案時「雙手推下」受害者；法官表示，馬秀需進行精神鑑定，並裁定不得保釋，繼續羈押。

61歲的馬秀當日在表維醫院以視訊形式過堂，其間幾次說「我必須要上庭。」(I gotta go to court.)

曼哈頓 刑事法庭法官麥克唐奈(Paul McDonnell)表示，他把馬秀的胡言亂語，當作是要求「送進精神病院的請求。」

麥克唐奈說，「我理解你想去精神病院，但在此之前需進行精神評估。」

案發時，馬秀在曼哈頓42街Q/R站台上用雙手將40歲的高慧民推下鐵軌，致其遭受迎面駛來的列車撞擊，並被捲入車底身亡；檢方稱案件為隨機攻擊，被推時高慧民正在低頭看手機，完全沒有意識到身後的危險人物。

馬秀分別在捷運分局投案時、接受探員以及助理檢察官詢問的三次對話中，承認推人落軌罪行；檢方表示，他們仍在調查仇恨亞裔 犯罪是否可能為部分動機，但目前尚未有證據。

馬秀的辯護律師舒曼(Mitchell Schuman)表示，如果沒有證據證明(仇恨犯罪)，就不應單拿出來作為話題引用。

馬秀胞姐喬賽特(Josette Simon)表示，弟弟曾是一個勤懇工作的海地移民，但30多歲時被精神病擊垮，他進出精神病院已20多年，曾懇求醫院不要放他出院。

檢方稱，馬秀因在1999年和2019年的兩次搶劫未遂案中被判暴力重罪，並兩度在州監獄服刑；去年7月，他更因兩次缺席與假釋官會面，而遭到通緝。

州懲教和社區監督部(Department of Corrections and Community Supervision)也證實了此點，官員並表示，馬秀的拘捕令已於去年8月3日發出。

在過堂接近尾聲時，馬秀仍大聲喊叫，顯得精神不穩，法官下令先對其進行精神評估，並持續在表維醫院關押，不得保釋。

馬秀被控一項二級謀殺罪名，但過堂當天他沒有認罪。

舒曼保留了為馬秀提出保釋申請的權利，並表示，將等待精神鑑定結果；他的下次出庭時間為2月23日。