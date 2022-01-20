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想去精神病院？推華女落軌遊民過堂 胡言亂語

記者張晨／紐約報導
馬秀不得保釋，待精神鑑定結果。(市警提供)
馬秀不得保釋，待精神鑑定結果。(市警提供)

40歲華裔女子高慧民(Michelle Aylssa Go)在時報廣場地鐵站被非洲裔遊民馬秀(Martial Simon)推落鐵軌身亡一案，法官19日透過視訊完成嫌犯過堂程序；馬秀在庭上精神不穩，幾度喃喃自語，檢方稱他作案時「雙手推下」受害者；法官表示，馬秀需進行精神鑑定，並裁定不得保釋，繼續羈押。

61歲的馬秀當日在表維醫院以視訊形式過堂，其間幾次說「我必須要上庭。」(I gotta go to court.)

曼哈頓刑事法庭法官麥克唐奈(Paul McDonnell)表示，他把馬秀的胡言亂語，當作是要求「送進精神病院的請求。」

麥克唐奈說，「我理解你想去精神病院，但在此之前需進行精神評估。」

案發時，馬秀在曼哈頓42街Q/R站台上用雙手將40歲的高慧民推下鐵軌，致其遭受迎面駛來的列車撞擊，並被捲入車底身亡；檢方稱案件為隨機攻擊，被推時高慧民正在低頭看手機，完全沒有意識到身後的危險人物。

馬秀分別在捷運分局投案時、接受探員以及助理檢察官詢問的三次對話中，承認推人落軌罪行；檢方表示，他們仍在調查仇恨亞裔犯罪是否可能為部分動機，但目前尚未有證據。

馬秀的辯護律師舒曼(Mitchell Schuman)表示，如果沒有證據證明(仇恨犯罪)，就不應單拿出來作為話題引用。

馬秀胞姐喬賽特(Josette Simon)表示，弟弟曾是一個勤懇工作的海地移民，但30多歲時被精神病擊垮，他進出精神病院已20多年，曾懇求醫院不要放他出院。

檢方稱，馬秀因在1999年和2019年的兩次搶劫未遂案中被判暴力重罪，並兩度在州監獄服刑；去年7月，他更因兩次缺席與假釋官會面，而遭到通緝。

州懲教和社區監督部(Department of Corrections and Community Supervision)也證實了此點，官員並表示，馬秀的拘捕令已於去年8月3日發出。

在過堂接近尾聲時，馬秀仍大聲喊叫，顯得精神不穩，法官下令先對其進行精神評估，並持續在表維醫院關押，不得保釋。

馬秀被控一項二級謀殺罪名，但過堂當天他沒有認罪。

舒曼保留了為馬秀提出保釋申請的權利，並表示，將等待精神鑑定結果；他的下次出庭時間為2月23日。

紐約市民日前秉燭悼念在時報廣場地鐵站遭非洲裔遊民推落鐵軌身亡的華裔女子高慧民。(...
紐約市民日前秉燭悼念在時報廣場地鐵站遭非洲裔遊民推落鐵軌身亡的華裔女子高慧民。(歐新社)

曼哈頓 地鐵站 亞裔

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