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紐約州日增確診較高峰期大降75%

記者和釗宇／紐約報導
紐約州日新增病例已經比兩周前的本輪疫情高峰期大幅下降75%，圖為曼哈頓的一個新冠檢測站，排隊人數也有所減少。(路透)
紐約州日新增病例已經比兩周前的本輪疫情高峰期大幅下降75%，圖為曼哈頓的一個新冠檢測站，排隊人數也有所減少。(路透)

州長霍楚(Kathy Hochul)18日表示，全州日新增病例已經比兩周前的本輪疫情高峰期大幅下降75%；同時，紐約市新冠住院人數繼續下降，市長亞當斯(Eric Adams)表示，紐約市正在贏得抗疫戰爭的勝利，疫情正在向著正確的方向發展。

根據州府數據，全州17日共新增新冠肺炎確診病例2萬2312例，比不到兩周前的超過9萬例大幅下降75%，檢測陽性率也降至12%；霍楚表示，過去七天以來，全州日新增新冠肺炎病例數量已經下跌34%，跌幅超過全美平均的5%；同時，新冠住院人數小幅反彈，但ICU住院人數、插管治療人數繼續下降，新增死亡168人；霍楚表示，「我們希望將很快結束這場冬季疫情，將精力集中於疫後恢復。」

同時，紐約市的疫情也迅速降溫；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，全市七天平均日新增病例已經降至2萬人以下，比1月初的近4萬3000人大幅下降，疫情已經進入下降期；同時，新冠住院人數也從11日的6500人降至目前的5800人；他還說，一些已經接種的民眾在本輪疫情中感染，但並未提供具體數字。

亞當斯對疫情表示樂觀，但也說儘管疫情數字持續下降，這並不意味著民眾已經不必戴口罩、打疫苗、保持社交距離，而且住院人數和死亡人數屬於滯後指標，因此未來仍有短暫反彈可能，「我們正在贏得抗疫勝利，也將會取得勝利，疫情正在朝著正確的方向發展。」

不過，紐約市大流行病學專家納什(Denis Nash)表示，即使疫情數字下降很快，但總體確診人數減少的速度未來可能減緩，因為根據研究，Omicron變種病毒的感染期比之前的變種病毒要長，「許多病例可能十天前就確診了，但仍處於感染狀態。」

紐約州日新增病例已經比兩周前的本輪疫情高峰期大幅下降75%，圖為布碌崙的一個移動...
紐約州日新增病例已經比兩周前的本輪疫情高峰期大幅下降75%，圖為布碌崙的一個移動新冠檢測站。(路透)

疫情 紐約市 霍楚

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