民調：57%紐約州民認美正偏離軌道

最新民調顯示，57%的紐約州選民認為美國正在偏離正確發展方向。（錫耶納學院提供）

最新民調 顯示，57%的紐約州選民認為美國正在偏離正確發展方向，在民主黨註冊選民 中，也僅有46%認為美國正走在正確的發展軌跡；在民選官員支持率方面，由於市長亞當斯(Eric Adams)剛上任不久，絕大多數選民還處於對其好感度最高時期，他目前的被認可度高於之前幾任市長。

錫耶納學院(Siena College)18日發布於本月9日至13日間對州內806名註冊選民的調查結果，數據顯示，只有31%的受訪者認為在拜登總統執政下，美國在正確的軌道上；就連在民主黨註冊選民內，也有44%認為美國社會正在變差；在共和黨註冊選民和無黨派選民中，認為美國在偏離發展軌道的則占到近四分之三和69%。

就紐約市 發展而言，47%受訪者認為在民主黨領導下紐約市變糟，41%認為在變好。

這樣的調查數據結果，很可能對今年的期中選舉產生影響，一般來說，總統所屬黨派都會在期中選舉丟掉國會眾議院席位。

根據錫耶納學院過去一年的調查結果，自拜登執政以來，隨著時間的推移，人們對美國的發展走向愈發悲觀；去年3月，50%的紐約選民認為美國在正確軌道，持否定觀點的占41%。

雖然民調並未問受訪者為何對美國發展持悲觀態度，但顯而易見，與美國其他地區民眾一樣，紐約客在新冠疫情持續、通貨膨脹以及見證聯邦因黨派紛爭難以達成對全國民眾有利的政策方針現狀下，對美國極為失望。

該民調還顯示，亞當斯目前的認可度較高，在州內達到22分，遠高於其他民選官員和之前幾任市長，在紐約市，其支持分數則高達43。