在家辦公 曼哈頓豪華公寓熱銷

高收入的紐約市上班族，成為曼哈頓豪華型公寓樓的主力買家。(記者曹健╱攝影)

新冠疫情 對於房產投資的負面影響正在逐漸散去，曼哈頓 豪華公寓銷量於2021年創歷史新高，其中大戶型公寓因在家辦公潮流的興起，成為紐約市上班族買家的首選。

紐約市房地產 公司Olshan Realty去年共簽署1900份、共計約160億元的合同，是該公司自2006年以來，豪華公寓成交量與銷售額的巔峰。並且不同於過去由海外買家來主導曼哈頓房地產市場的買賣，疫情後由於海外遊客遭到美國旅行禁令的限制，導致本國居民成了房地餐買賣的常客，其中更以來自紐約都會區的上班族為消費主力。

「我們從未見過這樣的情況，公司在2020年失去的所有交易，都在2021年彌補了回來，並且這種趨勢還在持續下去。」Olshan Realty負責售賣曼哈頓400萬元以上房產的主管歐珊(Donna Olshan)表示，曼哈頓上班族是近期樓市消費的主要「金主」，多數科技公司員工因為疫情帶來的科技股價上漲，手頭十分寬裕，能夠以超低利率貸款，從而成為了房地產市場的主力軍。

「這些『新貴』希望有足夠的空間可以在家辦公，並且為可能長期持續的『公司+遠程』雙重工作模式做準備，所以使此次豪宅的銷售趨勢呈現出對大戶型、大空間的追求。」歐珊表示，當前曼哈頓豪華共有公寓(condo)的總面積，平均超過2900平方呎，比七年前增加了5%。

據華爾街日報報導，美國億萬富翁奧奇(Daniel Och)就在近期，以1億9000萬元賣出了可以俯瞰中央公園的頂層公寓，比兩年前他買進的9300萬元高出兩倍。雖然買家身分還無法確定，但這套擁有私人餐廳、兒童遊樂場和高爾夫模擬空間的大戶型四房公寓，無疑成為此次曼哈頓豪樓恢復往昔「炙手可熱」的代表案例。

歐珊說，「買家購買力是巨大的，但我們仍然在觀望Omicron變種病毒對紐約樓市的影響，心態上還是「如履薄冰」。」