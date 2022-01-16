紐約輕罪不起訴 資深檢察官請辭

新年伊始，紐約市頻發的惡性犯罪事件。（歐新社）

新年伊始，伴隨曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)「輕罪不起訴」改革的是紐約市 頻發的惡性犯罪事件，整體犯罪率和重罪攻擊數量都在過去兩周猛增；如此動盪中誕生的「輕罪不起訴」，不僅受到外界的強烈反對，更在短短兩周內「逼退」十幾名資深助理檢察官。

自白艾榮3日宣布將不再起訴包括持有大麻、逃票、賣淫、拒捕等輕罪行為之後，全市犯罪率迅猛攀升；相比去年同期，剛過去的一周內，重罪攻擊數量增加4.7%；過去半個月內，整體犯罪率上升了30.5%。

15日更出現華裔女子在時報廣場地鐵站內被遊民推入鐵軌致死案。

「我不知道亞當斯(Eric Adams)如何恢復全市治安，白艾榮的改革實際上是給警察戴上了手銬。」前紐約市警局長布萊頓(Bill Bratton)表示。

過去兩周更是有十幾名資深助理檢察官及工作人員辭職，其中包括成功起訴好萊塢色魔製片溫斯坦(Harvey Weinstein)的助理檢察官伊魯奇(Joan Illuzzi-Orbon)，自1988年起，她便在曼哈頓檢察官辦公室工作，也曾在2016年打贏了震驚全美的1979年6歲小童帕茲(Etan Patz)謀殺案。

「有一位工作了20多年的曼哈頓助理檢察官，在沒有找到下一份工作的情況下就忍不了走人了。」另一位資深檢察官被迫調任到其他辦公室工作，一位不願意透露姓名的檢察官辦公室人員說，「他們不想在這樣的環境下工作，認為有必要繼續起訴這些罪行。」

資深助理檢察官Mark Bederow表示，「白艾榮想要逼退所有處裡過知名案件的高級官員，從而換成和他想法一樣的年輕法律從業者，以保證他的改革可以順利推進。」預計接下來還會有更多人辭職，因為白艾榮帶來的是內部文化的徹底改革，「我在這裡幾十年了，從未見過如此動盪的變化。」

「輕罪不起訴」還受到來自國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)、市警局長西維爾(Keechant Sewell)、史泰登島地區檢察官麥文瀚(Michael McMahon)、市警察工會(Police Benevolent Association)等多方反對；前市長朱利安尼的兒子、共和黨州長候選人小朱利安尼(Andrew Giuliani)，前紐約市長共和黨參選人史里華(Curtis Sliwa)甚至在本周發起了要求白艾榮下台的網路請願，已獲得近1萬人支持。

面對外界聲討，白艾榮「訴苦」政見遭受各方誤解，稱別有用心之人在「暗中下套」，他將堅決捍衛自己的改革方案。