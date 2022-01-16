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未成年人染疫率增 華裔兒科醫師：多數像重感冒

記者牟蘭╱紐約報導
兒科醫師劉菁提醒，未成年人罹患心理疾病比感染新冠更可怕，呼籲家長正確對待新冠病毒。(本報檔案照)
兒科醫師劉菁提醒，未成年人罹患心理疾病比感染新冠更可怕，呼籲家長正確對待新冠病毒。(本報檔案照)

Omicron變種病毒快速傳播，導致未成年人染疫率激增；紐約法拉盛兒童急診科主治醫生劉菁15日表示，前往醫院求診的染疫兒童，多出現呼吸道感染症狀，「就像得了重感冒」，送入加護病房救治的多為新生兒，呼籲家長理性面對病毒，若確診染疫，可先在家對症治療，並帶孩子接種疫苗

劉菁表示，去年12月開始，疫情指數飆升，兒童住院率高於以往；她說，部分家長發現孩子出現發燒等新冠的症狀後，立即送往醫院的急診室治療，導致她所在醫院的染疫兒童求診人數激增，「從新生兒到高中生都有，家長不只擔心孩子染疫，還害怕染疫後遺症」。

但劉菁說，多數染疫孩子僅出現呼吸道感染症狀，如發燒、流鼻涕以及咳嗽等，病患在急診室等待三到四個小時後，醫生一般要求患者回家觀察，「醫生會開一些退燒藥，其實意義不大」；她補充，只有部分新生兒染疫後出現呼吸急促的等症狀，醫院才會收治住院。

對於新生兒收治入院治療，劉菁表示，兩個月以內的孩子尚未接種疫苗，抵抗力較差，只要出現發燒，無論是否感染新冠病毒，都會要求患者入院治療，排查嬰兒的感染源，「新生兒感染腦膜炎比新冠病毒更嚴重」。

對於新冠患者的住院率增加，劉菁表示，根據康乃爾大學醫學院統計顯示，該院加護病房30%至40%的染疫患者中，只有4%因染疫導致重症入院治療，其餘患者因患有其他疾病入院治療，在例行篩檢時，才發現感染新冠，民眾無須恐慌。

若未成年人出現新冠症狀，劉菁說，患者可使用居家檢測包自測，若結果為陽性，應立即隔離；她補充，如果染疫兒童沒有基礎疾病，家長可使用退燒藥與止咳藥等對症治療，讓孩子保證良好的休息，緩解症狀，「沒有必要送到急診室，空等逾三、四個小時，醫生也只是開退燒藥」。

劉菁也提醒，疫情爆發後，許多家長擔心孩子染疫，不願送孩子前往學校上課，導致一些孩子出現心理問題；她說，未成年人罹患心理疾病比感染新冠更可怕，「心理疾病很難用藥物在短期內治療」，呼籲家長讓健康的孩子正常上學。

未成年人染疫率增，醫生建議適齡兒童接種疫苗。（Getty Images）
未成年人染疫率增，醫生建議適齡兒童接種疫苗。（Getty Images）

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