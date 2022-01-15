紐約客談／現代版農夫與蛇 亞裔善心換惡報

「善心通常有惡報」(Evil for good is often the return)，這是寓言故事「農夫與蛇」最後想向人傳達的；好心的農夫救起了被凍僵蛇，卻被反咬一口；最後居然是蛇向農夫教訓道「不要指望從惡人那裡獲得回報」。

而這則故事也像極了近日發生在曼哈頓 中城，一韓裔 耆老為幫助在寒風中「熟睡」的遊民，將自己的外套脫下，但反而被搶劫暴打的案件，成了「現代版的」農夫與蛇。

但好戲卻沒有就此收場，因曼哈頓地區檢察官白艾荣(Alvin Bragg)上任後推出的輕罪不起訴的新政，嫌犯律師更當庭要求法官參考這一政策，將嫌犯釋放。

本案中，嫌犯曾不只一次利用旁人的善心實施犯罪，被捕後又立馬被釋放，從而才有了第二次、第三次...

這下相比亞裔 的善心，白艾荣這一蠢農夫的形象，或是整個司法改革的大旗，成為了渴望改善公共治安的紐約人心中的絆腳石。

對於罪犯而言，若沒有嚴格的配套機制為他們進行教育、提供幫助，並嚴密監控他們獲釋後的行為，中央拘票所後的一紙上庭傳票還不如做廁紙來的值當。

農夫在最後說，「我想要做善事，卻由於見識淺薄而害了自己的性命，因此遭到了這種報應啊。」

蛇反問農夫，「難道您不知道，在您的善心與我之間還隔著敵意與天然的反感嗎？難道您不知道懷裡的蛇、包裡的老鼠和穀倉裡的大火會給施捨他們的人糟糕的回報嗎？」

所以對有毒有害的東西，要麼鐵腕治之，要麼警惕並遠離，而不應憐憫它，否則會引火燒身、自取滅亡。

（紐約客談，每周二至周六見報）