紐約客談／現代版農夫與蛇 亞裔善心換惡報

「善心通常有惡報」(Evil for good is often the return),這是寓言故事「農夫與蛇」最後想向人傳達的;好心的農夫救起了被凍僵蛇,卻被反咬一口;最後居然是蛇向農夫教訓道「不要指望從惡人那裡獲得回報」。

而這則故事也像極了近日發生在曼哈頓 中城,一韓裔 耆老為幫助在寒風中「熟睡」的遊民,將自己的外套脫下,但反而被搶劫暴打的案件,成了「現代版的」農夫與蛇。

但好戲卻沒有就此收場,因曼哈頓地區檢察官白艾荣(Alvin Bragg)上任後推出的輕罪不起訴的新政,嫌犯律師更當庭要求法官參考這一政策,將嫌犯釋放。

本案中,嫌犯曾不只一次利用旁人的善心實施犯罪,被捕後又立馬被釋放,從而才有了第二次、第三次...

這下相比亞裔 的善心,白艾荣這一蠢農夫的形象,或是整個司法改革的大旗,成為了渴望改善公共治安的紐約人心中的絆腳石。

對於罪犯而言,若沒有嚴格的配套機制為他們進行教育、提供幫助,並嚴密監控他們獲釋後的行為,中央拘票所後的一紙上庭傳票還不如做廁紙來的值當。

農夫在最後說,「我想要做善事,卻由於見識淺薄而害了自己的性命,因此遭到了這種報應啊。」

蛇反問農夫,「難道您不知道,在您的善心與我之間還隔著敵意與天然的反感嗎?難道您不知道懷裡的蛇、包裡的老鼠和穀倉裡的大火會給施捨他們的人糟糕的回報嗎?」

所以對有毒有害的東西,要麼鐵腕治之,要麼警惕並遠離,而不應憐憫它,否則會引火燒身、自取滅亡。

(紐約客談,每周二至周六見報)