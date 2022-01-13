公校新防疫指南 確診無症狀隔離5天

紐約州公校學生或教職員，若確診後沒有出現任何症狀，可縮短隔離時間至五天；圖為長島一所公校。(記者曹健╱/攝影)

新冠變種病毒Omicron在紐約肆虐，造成兒童住院率大增；州長霍楚(Kathy Hochul)近日宣布，將縮短確診學生或教職員的隔離天數，已完成新冠疫苗 接種者，若未出現症狀也不需要隔離，可繼續到校。

州府根據聯邦疾病防治中心(CDC)公布指南，調整紐約州公校 的防疫方針，州內各郡公校，須在不晚於12日開始實施更新指南。

在霍楚與代理州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)的宣布下，未來確診的學生或教職員，若感染後沒有出現任何症狀，將可以縮短隔離時間，從原本的十天改為五天，並在接下來的五天之內佩戴口罩 ，若無法戴口罩者，則需隔離滿十天才可重回校園。

新的指南中，即便學生出現症狀，若24小時之內，在沒有使用退燒藥的情況下沒有發燒，也可自行停止隔離，或是在五天後停止隔離，並在接下來的五天內持續戴口罩至十天期滿；州府表示，感染後味覺和嗅覺可能持續數周或數月，確診者不需要因此延遲結束隔離時間。

另外，州府表示，若接種輝瑞或莫德納疫苗，在第二劑接種兩周後就算是「完全接種」；嬌生(Johnson & Johnson)疫苗則是在接種一劑後兩周，等同完全接種；完全接種者若沒有出現症狀，就不需要隔離。

不過州府也強調，所有學校仍需維持戴口罩和保持社交距離的防疫規定。

對於快速激增的兒童確診人數，以及未來公校關校規定，市教育局(DOE)本周表示，除非有證據證明校內傳播的存在且持續，才會關閉學校或教室，而只有在學校中的陽性率超過全市陽性率，才會啟動評估流程；目前紐約市檢測陽性率超過20%，而該數字將為於未來每兩周調整一次。

該局表示，若病毒在校內傳播，該局將與校方合作，確保學校獲得所需資源，包括提供高品質的口罩、增加更多空氣淨化器等。