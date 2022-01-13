紐約客談／白艾榮善待輕罪 等同頒發犯罪執照

新當選的曼哈頓 地區檢察官白艾榮上任後提出「輕罪不起訴」政策，稱是為實現公正與安全雙目標，在集中力量打擊對民眾造成嚴重負面影響的暴力犯罪 同時，節省資源為那些因心理問題、有毒癮或在其他不得已情況下走上犯罪的人提供治療和幫助，而不是因無法支付保釋金而被過度定罪；然而願景雖美好，但現實很骨感，實際操作起來能否真正達成雙目標，是大大的問號。

以日前爆出的一名累犯在商店偷竊後用刀威脅店員被捕，但檢方僅控以輕罪，法官都覺不妥為例，很多移民社區最常見的犯罪就是商店行竊和搶劫，在保釋改革下，很多嫌犯被捕後輕易就被釋放，在候審期間再次犯案的可能性極高，已經令民眾和商家惶恐；如今在白艾榮的進一步司法改革下，只要受害者未受到「嚴重傷害」，持械搶劫罪都會以輕盜竊罪取代。

在此基礎上，白艾榮高舉的保護民眾安全旗幟，還能繼續飄揚嗎？答案是明顯的「不能」，若所有搶劫和行竊犯在被捕後輕易獲釋，而沒有嚴格的配套機制為他們進行教育 、以及提供所需幫助，並嚴密監控他們獲釋後的行為，在毒癮、生計所迫下，這些嫌犯繼續犯罪、甚至做出更嚴重犯罪行為的可能性極高，下一次，受害者很可能就會怒受到「嚴重傷害」；而白艾榮的不起訴政策，等同於向不法分子頒發犯罪執照。

白艾榮競選時，其政策理念其實與其他參選人並無太大差別，但他憑藉自己的非洲裔背景，強調年輕時也曾數次被人用槍威脅，獲得眾多少數族裔的支持，他也不斷宣稱「沒有人能凌駕於法律之上」，而他如今的所作所為，不正是讓更多人不得不經歷他曾經的遭遇嗎？

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