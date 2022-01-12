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「看到曙光」 紐約州Omicron疫情越過高峰

記者和釗宇／紐約報導
霍楚認為本輪疫情正在越過高峰，可以看到「希望的曙光」。（州長辦公室提供）
霍楚認為本輪疫情正在越過高峰，可以看到「希望的曙光」。（州長辦公室提供）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)11日表示，本輪Omicron變種病毒疫情已顯出傳播緩和的趨勢，儘管住院人數和死亡人數繼續增加，但檢測陽性率已開始下降，這一輪疫情正越過高峰，可以看到「希望的曙光」。

州府數據顯示，全州單日檢測陽性率已經連續多天下降，10日降至20%以下，為近一個月來首次，10日新增確診病例為聖誕節以來首次低於5萬人；同時，全州七天平均每10萬人感染率數字也趨穩。

「是的，陽性率的確正在下降，我們可能正在越過疫情高峰，但現在還不是終點。」霍楚說，「但這對我而言，可說看到了希望的曙光。」

目前紐約市仍然是全州新增病例最多的地區，長島緊隨其後，這兩個地區也是全州成年人接種率最高的地區，同時也是檢測最多的地區。

不過，全州新冠住院人數繼續上升，目前已達1萬2540人，為2020年4月27日以來新高；11日新增死亡160人，創下疫苗全面開打以來新高，但仍遠低於首輪疫情創下的單日近800人的死亡紀錄；這兩項數據均為落後指標，隨著檢測陽性率越過高峰期，住院和死亡數據預計未來幾周仍將增加。

霍楚說，保有醫療資源仍是州府抗疫的重心工作；但目前住院率仍然太高，醫療資源較少、疫情未達高峰的地區更難應對。

霍楚舉例說，紐約市和長島的住院率雖然很高，但醫療資源並未到達緊張狀態，但上州五指湖、中紐約、莫霍克山谷等地區，醫療資源卻已告急；她已要求上述地區醫療機構，未來兩周繼續暫停必要手術。

但霍楚也說，數據顯示，並非所有新冠住院人士的住院，首要原因是感染新冠病毒；截至9日，全州約有58%的新冠相關住院者是因新冠住院，其他則是在正常入院檢查時偶然發現感染新冠。

州府表示，這說明無症狀感染者和輕症人群大量存在，也讓基礎病患者感染的風險大幅增加，同時意味著可能有大量感染者未被檢出。

州府此前要求，進入不檢查接種紀錄的室內公共場所人員須配戴口罩；霍楚表示，目前的疫情出現新趨勢，州府正考慮延長口罩令，此前州府表示口罩令的實施期限到2月2日。

她表示，預計本輪疫情在上州可能繼續升溫，屆時州府將考慮不同地區的疫情形勢，分區域解除口罩令。

霍楚認為本輪疫情正在越過高峰，可以看到「希望的曙光」。（州長辦公室提供）
霍楚認為本輪疫情正在越過高峰，可以看到「希望的曙光」。（州長辦公室提供）

疫情 霍楚 檢測

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