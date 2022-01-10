任命胞弟做市警副局長 亞當斯：他有資格負責我的安全

在上任首日搭乘地鐵上班的亞當斯表示，自己日後也會維持如此的通勤，且經常出席公共場合，將需要專人負責市長維安。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)將任命56歲的弟弟、紐約市 警局退休警佐伯納德(Bernard Adams)，擔任紐約市警局副局長，領年薪24萬2000元，引發外界質疑；亞當斯9日接受採訪時回應，表示伯納德上任後將負責市長維安，並強調「他完全有資格勝任該職」。

亞當斯9日在接受有線電視新聞網(CNN)採訪時說：「我想清楚地解釋，我弟弟完全有資格擔任副局長」；亞當斯表示，伯納德上任後將會負責市長維安工作，「我們看到白人至上主義和仇恨犯罪案激增的同時，我需要認真看待我的安全，這對我很重要。」

市長亞當斯56歲的弟弟伯納德(Bernard Adams)，將擔任紐約市警總局副局長。(取自臉書)

在去年競選期間，亞當斯在接受主流媒體訪問時，曾提到自己不需要維安小組，他自己「將隨身帶著一把槍」，以保護自身安全；不過亞當斯9日表示，由於他上任後經常出席公共場合，因此將需要專人負責市長維安。

「我不想要讓市民認為市長『遙不可及』，或是沒有採我想要的平等方式與市民接觸」；在上任後的首日，亞當斯搭乘地鐵上班，第二天則騎單車到市政廳上班，他表示日後則將持續該方式。

任命親人擔任市府工作，亞當斯並非第一人；前市長彭博(Mike Bloomberg)就曾讓女兒和姊妹進入市府工作，但頭銜沒有這麼高，也不支薪；前市長白思豪(Bill de Blasio)妻子麥克蕾(Chirlane McCray)則是負責紐約市心理健康 工作，主導13億美元的紐約市心理健康項目「茁壯紐約」(ThriveNYC)，但她的官方身分只是市長夫人，由於市府防止裙帶關係的規定，她不能支薪。

目前不清楚亞當斯的弟弟是否也會因為這種規定而不支薪。