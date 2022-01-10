我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇可入境了 澳洲法官裁定立刻釋放

金球獎影帝影后出爐 「犬山記」奪大獎

任命胞弟做市警副局長 亞當斯：他有資格負責我的安全

記者顏嘉瑩／紐約報導
在上任首日搭乘地鐵上班的亞當斯表示，自己日後也會維持如此的通勤，且經常出席公共場合，將需要專人負責市長維安。(市長辦公室提供)
在上任首日搭乘地鐵上班的亞當斯表示，自己日後也會維持如此的通勤，且經常出席公共場合，將需要專人負責市長維安。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)將任命56歲的弟弟、紐約市警局退休警佐伯納德(Bernard Adams)，擔任紐約市警局副局長，領年薪24萬2000元，引發外界質疑；亞當斯9日接受採訪時回應，表示伯納德上任後將負責市長維安，並強調「他完全有資格勝任該職」。

亞當斯9日在接受有線電視新聞網(CNN)採訪時說：「我想清楚地解釋，我弟弟完全有資格擔任副局長」；亞當斯表示，伯納德上任後將會負責市長維安工作，「我們看到白人至上主義和仇恨犯罪案激增的同時，我需要認真看待我的安全，這對我很重要。」

市長亞當斯56歲的弟弟伯納德(Bernard Adams)，將擔任紐約市警總局副...
市長亞當斯56歲的弟弟伯納德(Bernard Adams)，將擔任紐約市警總局副局長。(取自臉書)

在去年競選期間，亞當斯在接受主流媒體訪問時，曾提到自己不需要維安小組，他自己「將隨身帶著一把槍」，以保護自身安全；不過亞當斯9日表示，由於他上任後經常出席公共場合，因此將需要專人負責市長維安。

「我不想要讓市民認為市長『遙不可及』，或是沒有採我想要的平等方式與市民接觸」；在上任後的首日，亞當斯搭乘地鐵上班，第二天則騎單車到市政廳上班，他表示日後則將持續該方式。

任命親人擔任市府工作，亞當斯並非第一人；前市長彭博(Mike Bloomberg)就曾讓女兒和姊妹進入市府工作，但頭銜沒有這麼高，也不支薪；前市長白思豪(Bill de Blasio)妻子麥克蕾(Chirlane McCray)則是負責紐約市心理健康工作，主導13億美元的紐約市心理健康項目「茁壯紐約」(ThriveNYC)，但她的官方身分只是市長夫人，由於市府防止裙帶關係的規定，她不能支薪。

目前不清楚亞當斯的弟弟是否也會因為這種規定而不支薪。

市長亞當斯任命自己的弟弟擔任市警總局副局長，專門負責他的安全。(市長辦公室提供)
市長亞當斯任命自己的弟弟擔任市警總局副局長，專門負責他的安全。(市長辦公室提供)

亞當斯 紐約市 心理健康

上一則

冰雨低溫 紐約州長提醒小心出行

下一則

紐約市所有學生 秋季擬強制接種新冠疫苗

延伸閱讀

亞當斯：秋季要求學生強制接種新冠疫苗 市府正在考慮

亞當斯：秋季要求學生強制接種新冠疫苗 市府正在考慮
住紐約市30天就能投票？亞當斯終於支持非公民投票法案

住紐約市30天就能投票？亞當斯終於支持非公民投票法案
民主黨紐約州長參選人蘇奧齊 擬改革保釋金法案

民主黨紐約州長參選人蘇奧齊 擬改革保釋金法案
紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬

紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬
24位民代致信亞當斯 要求紐約公校提供兩周網課

24位民代致信亞當斯 要求紐約公校提供兩周網課

熱門新聞

科拉麵包店創辦人卡馬拉 (右) 和搭檔博爾哈。(取自卡馬拉Instagram)

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

2022-01-03 11:11
紐約新任市長亞當斯1日通勤時，目睹有人在地鐵站台打架，撥打911報警。（美聯社）

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

2022-01-02 08:30

紐約皇后區男子躍地鐵旋轉門逃票 頭撞地當場死亡

2022-01-02 12:21
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36
氣象專家預測，紐約市將在本周迎來新年第一場雪。圖為紐約市冬季雪景。(本報檔案照)

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

2022-01-05 13:46
紐約市即將在3日迎來2022年的第一場雪，冰凍氣溫將積雪一吋。(本報檔案照)

紐約市今年首場雪周一報到 冰凍氣溫帶來1吋積雪

2022-01-02 13:44

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」
紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬

紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天