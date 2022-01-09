紐約州單日確診破9萬例 急診室擠爆 40家醫院暫停非必要手術

紐約州單日新增確診數突破9萬大關，住院病患中，約半數意外查出罹患新冠。圖為在紐約市哈林區一間養老院老人正在接受疫苗接種。(美聯社)

紐約州單日新增確診數8日突破9萬大關，恐慌的市民擠爆醫院急診室為做新冠檢測 ；州府為預留醫護資源，要求40家醫院暫停非必要手術；但在全州的新冠住院病患中，約半數並非因新冠確診而住院，而是因其他健康原因入院，卻意外被查出感染新冠病毒。

州府8日數據顯示，新增確診數達到9萬132例，其中紐約市 為4萬7591人；住院人數為1萬1843人，比前日增加了295人，紐約市有6183人住院治療；新增死亡病例為154，州內死亡人數已近5萬人。

隨著住院率達到一年來新高，州府和醫療系統調研發現，全州目前住院的新冠感染者中，有42%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療；紐約市這一比例更高，為51%。

州長霍楚 (Kathy Hochul)表示，這些患者並不是因為新冠病毒導致的急性症狀而住院，而可能是心臟病發、過量注射或是車禍後遺症等舊疾入院，從而查出患有新冠病毒。

紐約長老會醫院系統(New York-Presbyterian Healthcare System)住院的1200名新冠患者中，有近50%的患者是因新冠症狀住院，另一半是因為新冠引起的舊疾併發症而住院；住院人員中有一半未接種或未完全接種疫苗。

紐約州的養老院死亡人數也隨之上升，截止1月4日，共有69名老人去世，比前一周增加26人；但情況相較疫苗普及前有所改善，去年同期共341名老人在養老院離世；2020年4月的一周內，有5156名老人在養老院死於新冠病毒。

面對激增的染疫人數，州衛生廳8日要求上州40家醫院，暫停選擇性非必要手術項目，為新冠住院患者留出醫護人力和治療床位。

州府調研顯示，上州是新冠感染高發區，且疫苗接種率低，紐約市的醫院並不在此次勒令整改的範圍內；早在去年11月26日，霍楚就簽署行政令，暫時推遲醫院選擇性非必要手術項目，以便為冬季可能的新冠大爆發預留醫護資源。

與此同時，霍楚呼籲民眾不要到醫院急診室做新冠檢測，從而占用寶貴的醫療資源，「過去24小時，全州20%的急診室都被來檢測的民眾占據了，這是在給被Omicron壓得喘不過氣來的醫護人員增加負擔。」霍楚表示，全州目前有近2000個檢疫點，建議輕症和無症狀的患者不要到醫院篩檢。