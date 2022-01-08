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流感新冠夾擊 華人冒風雪趕打補強針

記者牟蘭／紐約報導
吳佩詩提醒，即使接種流感疫苗與新冠補強針，民眾還要保持社交距離、戴口罩與勤洗手等，切忌放鬆防疫。(亞美醫師協會提供)
吳佩詩提醒，即使接種流感疫苗與新冠補強針，民眾還要保持社交距離、戴口罩與勤洗手等，切忌放鬆防疫。(亞美醫師協會提供)

新冠變種病毒Omicron快速傳播，且多地出現流感加新冠雙重感染病例，近百名華人民眾7日冒風雪前往法拉盛市政廳接種補強針；華裔醫師建議，五歲以上兒童與成人都應接種流感與新冠疫苗，做到雙重防護，如果擔心接種疫苗後產生較大副作用，可選不同時間段分別接種。

7日的新冠疫苗補強針接種服務由亞美醫師協會、州長辦公室、州衛生廳及紐約華人總商會共同主辦；紐約市因暴風雪，當日部分地區的積雪達八吋，但仍吸引近百名民眾前往。

亞美醫師協會首席醫療官吳佩詩表示，由於Omicron快速傳播，紐約近期疫情指數飆升，隨著政府與媒體不斷普及接種疫苗重要性，越來越多華人民眾完成接種補強針。

除了新變種病毒肆虐外，美國日前出現雙重感染新冠和流感病毒「Flurona」也引起民眾擔憂；亞美醫師協會醫療總監伍賢漢表示，去年疫情期間，流感並未大規模爆發，今年或因部分民眾尚未接種流感疫苗，以及變種病毒傳染性強，導致雙重感染出現。

吳佩詩說，五歲以上的兒童與包括孕婦在內的成人都建議接種流感與新冠疫苗，做到雙重防護；以色列發現的首例「Flurona」患者為例，伍賢漢說，這名女性染疫患者就沒有接種新冠疫苗。

伍賢漢表示，雖然流感與新冠患者的症狀相似，但醫院的急診部門會進行相關病毒的篩查，民眾出現病症後，應積極與家庭醫生溝通，商討治療方式；兩位醫生說，雖然理論上允許流感疫苗與補強針在同一日接種，但為避免接種疫苗後產生的副作用，民眾可選不同時間段分別接種。

對於患癌症或免疫力低的患者，吳佩詩提醒，選擇接種補強針時，需向醫護人員闡明病因。

即使接種流感疫苗與新冠補強針，吳佩詩提醒，民眾還要保持社交距離、戴口罩與勤洗手等，切忌放鬆防疫，「疫苗並不是百分百防止病毒，但它會幫助接種者染疫後減少轉重症的機率」。

因多地出現流感加新冠雙重感染病例，近百名華人民眾7日冒風雪前往法拉盛市政廳接種補...
因多地出現流感加新冠雙重感染病例，近百名華人民眾7日冒風雪前往法拉盛市政廳接種補強針。(亞美醫師協會提供)
新冠變種病毒快速傳播，且多地出現流感加新冠雙重感染病例，近百名華人民眾7日冒風雪...
新冠變種病毒快速傳播，且多地出現流感加新冠雙重感染病例，近百名華人民眾7日冒風雪前往法拉盛市政廳接種補強針。(亞美醫師協會提供)
因多地出現流感加新冠雙重感染病例，近百名華人民眾7日冒風雪前往法拉盛市政廳接種補...
因多地出現流感加新冠雙重感染病例，近百名華人民眾7日冒風雪前往法拉盛市政廳接種補強針。(亞美醫師協會提供)
本次免費新冠疫苗補強針接種服務由亞美醫師協會、州長辦公室、州衛生廳及紐約華人總商...
本次免費新冠疫苗補強針接種服務由亞美醫師協會、州長辦公室、州衛生廳及紐約華人總商會共同主辦，為近百名民眾接種疫苗。
因多地出現流感加新冠雙重感染病例，近百名華人民眾7日冒風雪前往法拉盛市政廳接種補...
因多地出現流感加新冠雙重感染病例，近百名華人民眾7日冒風雪前往法拉盛市政廳接種補強針。(亞美醫師協會提供)
因多地出現流感加新冠雙重感染病例，近百名華人民眾7日冒風雪前往法拉盛市政廳接種補...
因多地出現流感加新冠雙重感染病例，近百名華人民眾7日冒風雪前往法拉盛市政廳接種補強針。(亞美醫師協會提供)

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