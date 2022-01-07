紐約新年首起凶殺案 亞裔女被砍數刀橫屍皇后區

娜特華1日被發現倒在阿斯托利亞23街交百老匯大道的路邊，後因傷勢過重不治身亡。(取自谷歌地圖)

紐約市 2022年的首起凶殺案發生在皇后區阿斯托利亞(Astoria)，一名41歲的亞裔 女性於1日被發現躺在路邊失去知覺，她的身上有多處刀傷，，後因傷勢過重不治身亡；警方尚未逮補任何嫌犯，呼籲知情者提供線索。

根據紐約市警5日晚消息，報住在艾姆赫斯特的41歲女子娜特華(Shwesin Nyuntwai)，證實為今年首起凶殺案的受害人；警方稱，娜特華於1日晚被路人發現，倒在阿斯托利亞23街交百老匯大道附近的街邊失去知覺，她的左背、左胸以及左肩出現多處刀傷，因傷勢過重，送醫後被宣布死亡。

附近的監控錄像顯示，娜特華死前疑似被一名陌生男子跟蹤，但警局並未收到相關的投訴；警方補充，娜特華離世四天後，一名居住在案發地附近的60歲男子，被發現在家中死亡，死者身上沒有明顯傷痕，法醫仍在鑑定其死因，尚不清楚這名死者是否與娜特華的案件相關。

死者33歲的弟弟阿卡(Arkar Nyuntwai)表示，他目前在俄亥俄州 工作，3日得知娜特華的死訊後，翌日趕往紐約幫忙處理後事；他說，自己1日才剛剛寄送新年祝福給姐姐，無法想像她在當天就遭遇不測，「我們三年沒見，只通過電話聯繫；我還發了『新年快樂』給她，這是我倆最後的對話」。

阿卡說，他不清楚涉嫌殺害娜特華嫌犯的信息，只知道姐姐在遇害前剛剛辭掉了裁縫工作，「她是一個心地善良的人，沒人會殺她；她是我唯一的姐姐，我們全家人聽到這個消息後非常震驚」。

警方表示，目前尚未逮補嫌犯，知情者請撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。