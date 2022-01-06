染疫住院人數飆 長島華醫：醫院只剩一張加護病床

紐約州的疫情指數再創歷史新高，長島的部分醫院床位出現緊缺。(News12視頻截圖)

紐約州 的疫情 指數再創新高，長島 部分醫院的床位出現緊缺，各院採取新政以應對疫情的反彈；一位納蘇大學醫療中心(Nassau University Medical Center)的華裔醫生5日表示，該院的64個加護病床，4日只剩下一張病床。

根據州衛生廳的數據，去年平安夜(12月24日)長島兩郡的染疫患者住院人數只有793人，但3日的住院治療人數增加至1833人；以East Meadow醫院為例，該院有60%患者因染疫住院治療，40%的患者因其他疾病在院中接受治療。

納蘇大學醫療中心的醫生丁桂絲(Grace Ting，音譯)表示，該院共有64個加護病床，但到了4日，只剩一個空床，「隨著染疫患者不斷增加，病重的染疫人數也隨之增加」；她說，該院的加護病房已沒有足夠的病床，「我們正在重新處理工作人員的配置」。

Saint Catherine of Siena醫院的首席醫療官在日前的聲明中指出，由於疫情反彈，要求醫院「騰出」更多的病房，「St. Catherine of Siena醫院因疫情的反彈面臨新一輪的挑戰，我們的急診室與加護病房都需診治大量的患者」。

這份聲明中要求，醫院不再為情況穩定的患者提供住院檢查與治療，以保證該院有足夠的床位服務更緊急的患者；多家醫院的代表表示，染疫轉重症的大部分患者中，都未接種新冠疫苗。

部分長島醫院的醫護染疫人數大幅增加；紐約大學朗格尼長島分院(NYU Langone Hospitals-Long Island)1日有300名員工確診，石溪大學醫院(Stony Brook University Hospital)從去年12月18日至31日，有664名醫護確診染疫，納蘇郡西奈山南區醫院(Mount Sinai South Nassau hospital)截至去年12月31日染疫的醫護人員超過200人。