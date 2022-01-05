亞當斯訪華埠 要為小商家減負

亞當斯4日到訪華埠珠江百貨並簽署行政令，為小商業者減輕負擔。（珠江百貨提供）

新任紐約市長亞當斯 (Eric Adams)4日到訪曼哈頓華埠 的珠江百貨(Pearl River Mart)，並簽署行政令，要求市府相關部門在未來三個月內對現有商業監管條例進行評估，精簡不必要的罰款規定和監管流程，為小商業者減輕負擔；他還說，華人社區疫情 以來不僅遭受經濟損失，也飽受仇恨亞裔犯罪欺凌，他呼籲拜登總統代表美國政府向所有美國華裔居民道歉，彌補川普政府排外政策的錯誤。

這是亞當斯上任以來首次訪問華埠社區，他表示，疫情對小商業者傷害嚴重，而且多年以來市府各部門的監管行為為小商業者增加了太多負擔，忘記了解決問題的初衷，市府部門已經與小商業者脫節。

他說，華埠社區除了經濟受損之外，還遭遇亞裔仇恨犯罪的攻擊；「但是我們是有韌性的，本屆市府將盡可能幫助小商業者，確保商業發展；我們的監管條款太繁雜，有些是不必要的，小商業者不應該因罰款而經營困難，首次違規也應給予時間改正錯誤。」

行政令要求與商業監管相關的樓宇局、環保局、清潔局、消防局、消費者保護局和衛生局在未來三個月內評估現有監管規定，目標是減少罰款、為商家提供修正事件或對首犯商家僅進行警告；評估預計到3月完成，之後三個月市府將根據評估結果制定新規，預計6月起實施新規。

行政令要求，以上每個部門須各找出25項罰款最多的違規條例，並確定改革建議，如取消罰款、減少罰款、出具首犯警告或給予修正時間等；如果沒有修改理由，各部門須提交維持現狀的解釋；所有執法部門應立即評估和更新違規追蹤系統、檢查流程、員工培訓和罰單用語，市府還將成立跨部門工作組，監督各部門的監管改革評估進度。

珠江百貨總裁鄺瑛瑛(Joanne Kwong)表示，珠江百貨已經成立50年，歷經多次危機，包括九一一事件、各種颶風、停電和現在的疫情，也因為租金不斷上漲而五次搬家，「每一次我們都能挺過來，但是同樣也需要政府的幫助與合作。」

亞當斯還說，華人社區在疫情中飽受仇恨亞裔犯罪困擾，是前總統川普所致，「我認為拜登總統應該站出來，代表美國政府向所有居住在美國的華人道歉；前總統將新冠病毒說成是中國病毒，白宮不應該用這樣的方法讓民眾產生對立。」