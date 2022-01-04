公校開學 教師工會要求改網課遭拒

紐約市公校3日開學，亞當斯表示絕不閉校，校園對學生是安全的。（市長辦公室提供）

紐約市公校 按照原計畫於3日開學，布碌崙(布魯克林)有學校因新冠造成人力短缺未能按時復課，教師聯合工會(UFT)強烈要求改為網課教學，堅稱教職員工感染數飆升，不少公校面對人手不足的困境；市長亞當斯(Eric Adams)對此回應稱，「校園必須開放，這是對學生最安全的地方。」

紐約州在過去的一周確診人數創紀錄式攀升，突破日感染8萬人的大關。布碌崙(布魯克林)公立58小學未能在3日開學，校長表示由於教職員工感染新冠而造成人力短缺，不得不推遲復課時間，已向市教育申請緊急閉校許可，但未獲得明確回應。市教育局 發言人表示，「我們有強有力的措施解決人手安排問題，沒有同意他們閉校，正在考慮是否給予紀律處分。」

爭議發生時，教師聯合工會正在向新市長要求推遲返校教學的時間，教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)說，「我們需要弄清楚人力是否真正足夠，UFT接到的信息是，老師通知我們他們來不了了，因為他們的孩子感染了，他們自己也感染了；在剛過去的假期中，我們見識了前所未有的感染數據。」

亞當斯3日訪問布朗士區一所公立小學，誓言要確保公校在Omicron疫情中開放，「統計表明，學校是對學生們最安全的地方，校內傳播數很低，我們在創造安全的校園檢測 環境。」亞當斯同時指出，遠程教育有諸多弊端，譬如影響孩子的心理健康，容易錯過正常的吃飯時間等，「我已經說得很清楚了，我的孩子將在學校，我們的學校將保持開放。」

全市公校3日也開始實施全新的快速篩檢和返校政策(Rapid Test-To-Return Program)，按照州長霍楚和前市長白思豪的承諾，在校內提供每周雙倍的PCR檢測、發放200萬個快速檢測試劑和增至160個校外檢測點，方便師生和家長都能夠盡快獲得檢測協助。亞當斯說，「我們已向全市公校發放了150萬個檢測試劑，當班級裡一個孩子確診時，其他人將立刻收到快篩試劑回家檢測。」

對於教職員工短缺，亞當斯承諾，市教育局總部及其他五個區辦公室人員會被安排在全市各個公校里，市教育局也會成立新的指揮中心時刻監控數據，及時調派人手，「我們呼籲校內行政及其他辦公人員，只要你有教師資格證，我們希望你能加入教師陣營。」