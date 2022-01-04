紐約新冠單日病歿一年來首度破百 「公校不關」

紐約州新冠死亡及住院人數創下一年來新高，3日在紐約市布朗士區林肯醫院的病毒檢測站，大批民眾排隊等候。(Getty Images)

紐約州單日新冠死亡人數，近一年來首次超過100人，新冠住院人數也創一年來新高，但州長霍楚 (Kathy Hochul)和紐約市長亞當斯(Eric Adams)均表示，疫情 雖然嚴峻，但學校不會關門，重申公校對學生仍是最安全的場所。

州府數據顯示，全州2日共新增5萬1698例新冠肺炎病例，比前幾日較少，但檢測 陽性率繼續上升，七天平均陽性率為21.49%；新冠住院總數升至9563人，為去年1月19日以來新高，ICU住院人數和插管治療人數也繼續上升。

此外，紐約州2日共有103人感染新冠死亡，為近一年以來單日死亡人數首次過百。

霍楚表示，日新增確診病例數降低，主要因為元旦假期檢測數量較少，但聖誕節後有許多家庭聚會，又因元旦人群交流眾多，因此傳播機會更多，「預計病例數將繼續增加，下一波疫情將因為假日聚會而到來。」

她說，全州陽性率繼續走高，但重症率仍然遠低於首輪疫情，雖然每日確診人數令人震驚，但可以確定感染者「並不代表他們都會罹患重症。」

霍楚還表示，此前有報導指部分醫院有20%到50%的新冠住院者，是因車禍等其他原因住院，因此她要求各醫院細化新冠疫情統計，公布多少新冠住院民眾單純因為新冠住院，以及多少人除新冠外還在接受其他疾病的治療，「現在感染人數看起來很多，我希望知道與住院總數是否有關聯。」

儘管疫情嚴峻，霍楚表示，學校不應關門，「我認為所有學生都應待在學校裡，除了新冠陽性患者，因為學校是安全的，疫情並沒有在學校大規模傳播，反而是走親訪友更容易傳播。」

「我們的學校將保持開放，學校對學生來說是最安全的場所。」紐約市長亞當斯3日也重申，公校不會因為疫情而關門，「學生必須待在學校裡，不僅因為學生需要社交活動，而且因為他們待在家裡更危險，我們看到關校期間學生自殺企圖增加，也有大量性侵事件。」