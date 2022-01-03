紐約公校新年開課 州府發檢測盒

紐約市公校教師擔憂難以應對新年後的新一波疫情，呼籲對師生加強病毒檢測。(美聯社)

聖誕和新年假期結束，孩子們訂於3日(周一)重回校園上課，州府本周內將向全州公校 學生發放居家檢測 盒，陰性學生可繼續到校上課，陽性者則進行十天隔離，市長亞當斯 (Eric Adams)2日重申保持學校開放為其首要任務；不過教師工會、老師和部分華人家長擔心，希望在所有學校都準備好應對此波疫情前，應改為線上教學。

去年底亞當斯(Eric Adams)宣布，將自3日開學日起，若有學生確診新冠，市府將提供快速檢測盒，已無症狀且首次檢測結果為陰性，可在次日返校上課，但必須於七日後做第二次檢測；呈陽性者則需隔離十天。

此前紐約市公校僅對10%未接種疫苗學生進行檢測，而根據市衛生局去年10月至12月的數據，約有98%檢測呈陽性的公校學生，其密切接觸者未感染病毒；同時學生、家長或職員，也不需要提供陰性證明。

亞當斯2日在接受主流媒體採訪時，表示保持學校開放是他的首要任務，呼籲家長在新冠變種Omicron病毒激增的情況下，不要害怕將孩子送回學校上課；他說：「傳播率仍低，孩子將在一個安全的空間學習並持續茁壯成長」，他還說：「一個孩子感染病毒，並不代表整個教室的學童都感染病毒。」

對於紐約上州揚克市(Yonkers)將重回遠端上課，新澤西幾個學區也實施線上課程，亞當斯表示，在新冠的影響下，孩子在過去近兩年期間的教育已經受到影響，「我們不能再繼續這樣下去。」

不過市教師聯合工會(UFT)主席穆格魯質疑，是否每個學校都可被囊括在新的計畫當中；該工會2日建議亞當斯在所有學校都準備好應對方式前，應暫時實施線上課程，還有一些老師要求在確診人數激增的情況下，暫停到校上課。

華人家長施麗茗認為，新政策下只有快篩呈陽性的學生須隔離，其他陰性學生可繼續上課，「大家都知道病毒有潛伏期，期間孩子可能互相感染，也會把病毒帶回家裡」，擔心會造成更大規模感染；施麗茗還說，既然有學生確診，校方就需要大規模消毒以保護其他孩子安全，在新政策下能否落實，讓人憂心。

隸屬於UFT旗下的團體「UFT Solidarity」，向市教育局提交臨時限制令，希望能在3日起的兩周內實施遠端教學；該團體表示，公校老化的基礎設施和不足的通風系統，無法保護教職員和學生安全。

不過市教育局表示該申請毫無意義，堅稱公校將於3日正常開學，所有學生到校上課。