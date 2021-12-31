我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron、風雪夾擊 元旦前再砍2000航班

科州野火肆虐 近600座房屋燒毀 州長宣布緊急狀態

白思豪任期最後1年 交通死亡創8年紀錄

編譯孫梁／綜合30日電
白思豪的「零死亡願景」破功，僅今年就有50名摩托車手喪生；圖為白思豪今年9月出席一場非法摩托車銷毀的活動。(市長辦公室提供)
白思豪的「零死亡願景」破功，僅今年就有50名摩托車手喪生；圖為白思豪今年9月出席一場非法摩托車銷毀的活動。(市長辦公室提供)

白思豪市長任期的最後一年，也是他八年任內全市交通死亡最多的一年，市交通局的資料顯示，截至12月26日，紐約今年交通死亡266人，為白思豪出任市長之前的2013年以來最多，2013年的交通死亡293人；他任市長的八年間，全市交通死亡1855人。

白思豪上任之初提出「零死亡願景」(Vision Zero)，發誓2024年達到，儘管八年來交通死亡減少10%，2018年曾降至史上最低，但比零死亡的目標相距甚遠。

截至12月26日，今年有120名行人、19名騎車人、50個摩托車手、61名汽車乘員和四名使用其他交通工具的人，在紐約的街道喪命。

疫情爆發以來，隨著交通量的減少和超速駕駛的增多，2020年的交通死亡大增，並一直持續到今年。

今年的摩托車死亡中三分之二是無照駕駛，肇事逃逸比三年前增多近一倍，被撞死的行人中，五分之三與肇事逃逸、無有效駕照、有前科紀錄及駕照被吊銷有關。

市府發言人表示，交通死亡增多並非全是市府的責任，白思豪市長在疫情期間多次向州府呼籲，准許紐約市24小時使用超速監視器，以實現「零死亡願景」的目標，目前超速監視器的工作時間為早6時至晚10時。

發言人說，今年是挑戰的一年，但白思豪任職八年來，對全市交通進行了結構性改革，包括設置創紀錄的巴士專用線和自行車專用線、推出北美地區最大的超速監視器計畫，以及在交通要道進一步限速等，都有助於保證紐約市民的安全。

但交通維權人士批評說，白思豪沒有利用疫情期間街道較空的時機，增設更多的人行道和單車道，皇后區一名騎車人說，白思豪失去了機會，疫情期間更多人選擇騎車等出行方式。

交通維權組織對白思豪沒有採取有力措施減少交通死亡，以實現「零死亡願景」的目標感到失望，「交通替代」(Transportation Alternatives)執行長表示，白思豪應對市區街道的安全負責，但交通事故過去三年增多，他卻歸咎於疫情和州府等因素.

候任市長亞當斯競選時發誓，要在全市增加300哩的隔離人行道與單車道，顯示他比其前任更重視交通安全。

白思豪上任之初提出「零死亡願景」，八年間卻有1855人死於交通事故。(市長辦公室...
白思豪上任之初提出「零死亡願景」，八年間卻有1855人死於交通事故。(市長辦公室提供)

白思豪 疫情 駕照

上一則

紐約客談／過大於功 道別最不受待見的市長

下一則

紐約疫情續升溫 又增7.4萬人確診

延伸閱讀

紐約州單日7萬確診創新高 紐約市每5檢測者有1人陽性

紐約州單日7萬確診創新高 紐約市每5檢測者有1人陽性

時報廣場跨年慶典 亞當斯將宣誓就職

時報廣場跨年慶典 亞當斯將宣誓就職
快篩、返校…紐約下周開學 免大範圍隔離

快篩、返校…紐約下周開學 免大範圍隔離
市長換人 強制接種令下周能否持續？

市長換人 強制接種令下周能否持續？
紐約市公校1月3日照常開學 班級如有學生確診 其他人七日測兩次

紐約市公校1月3日照常開學 班級如有學生確診 其他人七日測兩次

熱門新聞

27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

2021-12-28 08:15
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41
受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場26日取消百架航班。(Getty Images)

Omicron肆虐 紐約3大機場今日取消數百架航班

2021-12-26 11:19
紐約市的一戶華裔屋主因涉嫌將兩家庭住宅，非法改建成酒店出租，被當局開罰逾24萬元。(谷歌截圖)

住宅違法改成酒店 華人房東遭重罰24萬元

2021-12-26 02:28
州長霍楚(左一)響應CDC縮短醫護人員隔離日期的新規，遭到紐約州護士協會強烈反對。(取自霍楚推特)

72小時無症狀 隔離5天就上班？紐約州醫護批不科學

2021-12-27 08:31
曼哈頓疫情嚴重，其中雀兒喜在過去七天的平均陽性率，更直逼全美最高。(本報檔案照)

紐約曼哈頓每50人就有1人確診 雀兒喜陽性率直逼全美最高

2021-12-28 14:50

超人氣

更多 >
另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手
黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議
王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事

王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事
喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉

喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉