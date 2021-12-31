白思豪任期最後1年 交通死亡創8年紀錄

白思豪的「零死亡願景」破功，僅今年就有50名摩托車手喪生；圖為白思豪今年9月出席一場非法摩托車銷毀的活動。(市長辦公室提供)

白思豪 市長任期的最後一年，也是他八年任內全市交通死亡最多的一年，市交通局的資料顯示，截至12月26日，紐約今年交通死亡266人，為白思豪出任市長之前的2013年以來最多，2013年的交通死亡293人；他任市長的八年間，全市交通死亡1855人。

白思豪上任之初提出「零死亡願景」(Vision Zero)，發誓2024年達到，儘管八年來交通死亡減少10%，2018年曾降至史上最低，但比零死亡的目標相距甚遠。

截至12月26日，今年有120名行人、19名騎車人、50個摩托車手、61名汽車乘員和四名使用其他交通工具的人，在紐約的街道喪命。

疫情 爆發以來，隨著交通量的減少和超速駕駛的增多，2020年的交通死亡大增，並一直持續到今年。

今年的摩托車死亡中三分之二是無照駕駛，肇事逃逸比三年前增多近一倍，被撞死的行人中，五分之三與肇事逃逸、無有效駕照 、有前科紀錄及駕照被吊銷有關。

市府發言人表示，交通死亡增多並非全是市府的責任，白思豪市長在疫情期間多次向州府呼籲，准許紐約市24小時使用超速監視器，以實現「零死亡願景」的目標，目前超速監視器的工作時間為早6時至晚10時。

發言人說，今年是挑戰的一年，但白思豪任職八年來，對全市交通進行了結構性改革，包括設置創紀錄的巴士專用線和自行車專用線、推出北美地區最大的超速監視器計畫，以及在交通要道進一步限速等，都有助於保證紐約市民的安全。

但交通維權人士批評說，白思豪沒有利用疫情期間街道較空的時機，增設更多的人行道和單車道，皇后區一名騎車人說，白思豪失去了機會，疫情期間更多人選擇騎車等出行方式。

交通維權組織對白思豪沒有採取有力措施減少交通死亡，以實現「零死亡願景」的目標感到失望，「交通替代」(Transportation Alternatives)執行長表示，白思豪應對市區街道的安全負責，但交通事故過去三年增多，他卻歸咎於疫情和州府等因素.

候任市長亞當斯競選時發誓，要在全市增加300哩的隔離人行道與單車道，顯示他比其前任更重視交通安全。