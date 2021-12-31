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兩頭不討好 白思豪與警局、社區關係受困

編譯孫梁／綜合30日電
白思豪在任八年來卯力在警方執法與改善警民關係上取得平衡，也努力出席警民活動。(市長辦公室提供)
白思豪在任八年來卯力在警方執法與改善警民關係上取得平衡，也努力出席警民活動。(市長辦公室提供)

白思豪市長即將離任，回首踏進市政府之初，他將遏制暴力犯罪和改善警民關係當做第一年的施政目標，八年來他推動了許多旨在幫助少數族裔社區的司法改革，為加強市警局的力量也資助了很多警方的計畫，但結果卻是兩頭不討好，在警界和社區都受到尖銳批評。

白思豪2014年在第一年任內，商販加納(Eric Garner)被警員鎖喉致死，引發了民眾的廣泛抗議，要求白思豪追究警員的責任。在白思豪公開稱他警告過有非裔血統的兒子遇到警察要迴避後，警員工會感到憤怒，不相信白思豪會支持他們。

一名男子為加納之死而向警察復仇，當街槍殺了華裔警員劉文健和搭檔拉莫斯(Rafael Ramos)，在他們的葬禮上，數百名警員為表示對白思豪的不滿，全體背對著他。

白思豪2015年迫於壓力而增加1300名警員，但遭到部分維權組織痛斥，認為將導致更多的粗暴執法。

白思豪時期的警方「攔檢盤查」(Stop-and-frisk)大幅減少，他公布保釋改革計畫，減少因大麻產生的拘捕行動，市府與警局還啟動「鄰里協調員計畫」，警方打擊犯罪並與社區友好相處，同時警員開始配戴隨身照相機，以便留下攔檢執法的紀錄。

白思豪任內發生三起恐怖攻擊，包括一個男子駕駛小貨車衝上曼哈頓的哈德遜河邊步道，碾壓八人致死。

白思豪必須依賴警方加強執法，儘管他與警方的關係常有波動，但紐約市2017和2018年創下了槍擊與兇殺的最少紀錄，兩年的謀殺分別都不到300起，為1950年代以來最低。

小販加納死後五年，將其鎖喉斃命的警員經警局內部審理後被開除，加納的家人譴責白思豪和市警局是隱藏真相。

白思豪2019年因至少十名警員自殺身亡而焦頭爛額，警員工會及許多政治人物批評他對警察的支持不足，致使警員的工作壓力太大。

2020年疫情爆發後，紐約的暴力事件飆升，明尼蘇達州非洲裔佛洛依德之死引發大規模抗議，白思豪因表示既支持警察也支持社區，而再度遭到兩頭夾擊。面對改革警局的呼聲，他砍掉市警局的10億元預算，警方與抗議人群發生衝突而且雙方都有過激行為時，白思豪稱他支持警察。

白思豪在任期間，在支持警察與社區關係之間兩頭不討好，都招致批評聲浪；圖為他出席市...
白思豪在任期間，在支持警察與社區關係之間兩頭不討好，都招致批評聲浪；圖為他出席市警總局的活動。(市長辦公室提供)

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