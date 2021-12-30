紐約州日增6.7萬染疫 再創新高

紐約州、市的新冠確診人數連新高，但曼哈頓時報廣場依然熱鬧非凡。(路透)

根據紐約州府最新報告顯示，全州29日新增確診數達到6萬7090例，比前日增加64%，創下單日新高，直逼7萬大關；死亡數97，也在連月來首次接近三位數；全州共6767人住院，比前一日增加了10%，非常接近今年1月的高點；州長霍楚 (Kathy Hochul)表示高峰預計下月到來，政府已經做好應對準備。

紐約市則新增3萬9591例確診，比前一日多出1646人，檢測 陽性率達21.7%；住院數為396，較前日增加64人。

霍楚表示，29日全州接受病毒檢測的人數也創下新高，共計36萬2594人；她說「前兩日的感染數據減少，可能與節假日周末參加檢測的人數不多有關。」霍楚說，

與此同時，全州新冠死亡率也在連月來首次接近三位數，28日有97人離世，比最近報告中的最高點多出20人；共有6767人住院，基本和今年2月持平，並處於不斷攀升的態勢，非常接近1月8700人的峰值；目前共計有962人在重症監護室，比前一日多出17人。

「最糟糕的還沒有到來，我們正在為明年1月的高峰做準備。」霍楚表示，「我們認為會有一個確診數激增，而且會持續一段日子，不僅是新冠陽性率，住院率也會攀升。」

儘管如此，霍楚表示當前的檢測狀況是「非常積極的」，因為這彰顯了州府能夠部署足夠的檢測點以滿足公眾需求，「在這一次的Omicron變種病毒 流行中，檢測需求比以往上升許多。」

就目前而言，鑒於Omicron變種病毒引發的症狀較輕，全州大多數醫院都能夠妥善管理新增的病人，有20多家醫院暫停了選擇性非必要的手術項目，確保有10%的空床位以應對新冠患者增加。

根據州府的最新報告，新冠疫苗對Omicron的有效性降至75%，也就是完全接種的人群比未接種疫苗的人受感染幾率少75%左右；在5月，該有效率為92%，在Delta變種病毒肆虐期間，下降至80%。

「所以我希望大家都能盡快接種補強針，雖然這個建議你們已聽了無數遍了，但我還是會堅持說下去。」霍楚表示，「跨年活動馬上就要來了，希望大家都能夠接種新冠疫苗，順利過個安穩的新年。」