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曼哈頓每50人就有1人染疫 雀兒喜陽性率幾為全國最高

記者顏嘉瑩／紐約報導
曼哈頓疫情嚴重，其中雀兒喜在過去七天的平均陽性率，更直逼全美最高。(本報檔案照)
曼哈頓疫情嚴重，其中雀兒喜在過去七天的平均陽性率，更直逼全美最高。(本報檔案照)

年底節日聚會多，加速新冠疫情擴散，根據市府最新統計數據，上周光曼哈頓就有2%的居民新冠檢測結果為陽性；換算下來相當於每50人就有一人確診，其中以雀兒喜(Chelsea)等社區最高，數字直逼全美之冠。

根據市衛生局的數據顯示，在過去七天平均陽性率中，每10萬名曼哈頓居民中，就有2012人感染新冠；相較於紐約市該數字為1742人；Omicron變種病毒傳播快速，兩周前該數字為每10萬人中，僅有192.8例，而全市傳染率也較本月初時增加了近十倍。

雖然全市五大行政區的數據都居高不下，但其中包括雀兒喜、克林頓(Clinton)等社區情況最嚴重，每10萬人就有2600個確診案例，成為全美陽性率最高的社區之一；另外在第一大道的「富人區」格拉梅西公園(Gramercy Park)，該數字則為2325，同樣高於全市平均。

另外還有多個曼哈頓社區，在七天內新增確診超過1000例，包括東村和格林威治村(Greenwich Village)等，每10萬人就有1316例確診，陽性率為14.3%；基普斯灣(Kips Bay)、莫瑞丘(Murray Hill)每10萬人則有1133例確診。

相較於紐約市的新冠疫情，根據「紐約時報」數據，疫情同樣嚴重的華府，每10萬人中，僅有279人確診。

截自26日，全市七天平均陽性率為19.97%，為近期新高，同時紐約市每天因出現新冠症狀而住院者，也比兩周前增加兩倍，雖然過去每年此時為流感季，住院人數相對較高，但市衛生局表示，目前住院人數為以往三倍。

疫情 紐約市 曼哈頓

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