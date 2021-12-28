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不「疫」外 聖誕節後 紐約新冠確診飆升

記者顏嘉瑩／紐約報導
聖誕假節結束，紐約州新冠確診住院人數在此期間激增。圖為曼哈頓下東城疫苗接種站人潮。(記者顏嘉瑩／攝影)
聖誕假節結束，紐約州新冠確診住院人數在此期間激增。圖為曼哈頓下東城疫苗接種站人潮。(記者顏嘉瑩／攝影)

聖誕假節結束，紐約州新冠確診住院人數在此期間激增，自2月底來首次超過5500人，其中有不少為兒童。根據州衛生廳27日公布的最新數據，在過去三周期間，紐約市因感染新冠而住院的5至11歲兒童，就增加了近五倍。

2月底來首次 染疫住院超過5500人

截至27日，全州新冠住院人數為5526人，為自今年2月23日以來的最高點，而自11月1日以來，該數字就攀升了近190%。州長霍楚(Kathy Hochul)表示，該數字仍較去年同期的7000人低，且感染Omicron變種病毒者若未接疫苗，也可能會出現較嚴重的症狀。

在飆升的數字中見到有不少兒童確診，人數在三周內就成長五倍；州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)表示，染疫住院的兒童都有一個共通點—均未接種過疫苗。

今年11月初聯邦政府批准為5到11歲的兒童接種新冠兒童疫苗，不過根據數據，紐約僅有27%該年齡層的兒童至少接種了第一劑疫苗；完成兩劑接種則僅有16.4%。

兒童3周增5倍 共通點：都沒打疫苗

巴塞特表示，許多人認為兒童不會感染新冠，但事實上兒童仍會感染，尤其是目前紐約的疫苗接種率仍然太低，「我們需要為兒童接種疫苗，特別是五到11歲的兒童。」紐約州12至17歲兒童接種率較高，完成兩劑接種有66%，至少接種一劑為75.1%。

紐約整體的住院人數也仍在增加，霍楚表示，雖然數字飆升，但與2020年4月或是今年1月的數字相差甚遠，目前紐約的「冬季增援計畫」(winter surge plan)正在進行，目前紐約已經暫停那些病床餘量不足10%醫院的非必要擇期手術，目前約有25間醫院已暫停；同時州府也積極協助補充醫院人力，並調度國民兵(National Guard)到有高度需求的護理中心或醫院。

在激增的確診案例下，民眾對於檢測和接種疫苗的需求也大增，到處都可看到病毒檢測站和疫苗接種站大排長龍的情況；為此紐約市府在27日於五大區增加了七個檢測站，更多資訊可上網頁https://is.gd/VauylB查詢。

為了方便民眾，大都會運輸署(MTA)27日，在時報廣場和大中央車站等地鐵站，都增加免費的新冠檢測站點，另外從30日(周四)起，也將再加設五個地鐵檢測站，包括曼哈頓的賓州車站、布碌崙(布魯克林)的Broadway Junction地鐵站、布朗士東180街站、皇后區羅斯福大道(Roosevelt Avenue)和牙買加179街(Jamaica-179th Street)等地鐵站，更多資訊及營運時間在https://is.gd/xrLLP1。

疫苗 地鐵站 檢測

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