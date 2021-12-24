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偽造疫苗卡 將定罪恐坐牢

記者顏潔恩／紐約報導
霍楚簽法嚴打偽造疫苗卡行為，可面臨入獄。（美聯社）
霍楚簽法嚴打偽造疫苗卡行為，可面臨入獄。（美聯社）

州長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署多條與新冠疫情相關法案，其中將偽造新冠疫苗接種卡定為犯罪行為，可致坐牢；另外法案也禁止民眾通過電腦系統駭入並篡改接種信息的相關資料，該違法行為被列為E級重罪，可判處四年監禁。

霍楚為打擊紐約州疫情而簽署多項法案，表示將幫助更好應對疫情、嚴打假冒疫苗卡紀錄，並從中了解到醫療系統中需改進的部分，以確保同樣的錯誤不會再發生。

在所有法案中，最引起關注的是對偽造疫苗接種卡的刑事罪化，由於這是是受到認證的書面文書，偽造者將面臨A級輕罪指控，最高判處一年監禁、或三年緩刑；另一方面，通過電腦侵入系統，更改電子數據的行為也將面臨E級重罪指控，最高面臨四年監禁。

州長辦公室聲明表示，扭曲接種紀錄的人不僅將自己的健康暴露於危險中，也同樣危害所有接觸他們的人；隨著經濟復甦，愈來愈多企業需檢查顧客的接種狀態來做生意，偽造紀錄的行為絕不會被准許。

此外，霍楚也簽署一項規定州衛生廳允許學校使用全州範圍免疫組數據庫的法案，如此一來校方便無需單獨通過其他途徑搜索學生的免疫紀錄；隨著近期開放五至18歲學生接種疫苗後數據激增，方便校方一次性下載完整資料，節省時間。

另一項法案指示州衛生廳廳長針對新冠疫情下的門診和其他醫療護理情況進行研究，提出改善救護車運送、質量、方便性等方法，並計算出社區獲得全方位流動醫療保健服務的費用；這份報告隨後將在官網上公布，對依賴門診護理的紐約客來說，具有重要的參考價值。

最後州金融服務廳(Department of Financial Services)也將展開一項調查，針對疫情在缺乏銀行服務社區、小商業、少數族裔和女性擁有企業於貸款方面的影響；許多移民或低收入社區面臨最大衝擊，該法案將提供有關銀行金融方面的數據給州府官員，以便找出解決方案。

疫情 疫苗 霍楚

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