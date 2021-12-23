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「跑馬迎冬奧、快閃逛燈會」 駐紐約總領事黃屏鳴禮炮開賽

記者牟蘭／紐約報導
黃屏(左一)在「跑馬迎奧運、快閃逛燈展」活動中鳴禮炮為選手開賽。(記者牟蘭／攝影)
黃屏(左一)在「跑馬迎奧運、快閃逛燈展」活動中鳴禮炮為選手開賽。(記者牟蘭／攝影)

為慶祝北京冬奧會開幕，向非華裔展示中華文化，美國川渝同鄉會聯合璀璨星城(LuminoCity)22日在長島納蘇郡舉辦「跑馬迎奧運、快閃逛燈展」活動，由中國駐紐約總領事黃屏鳴禮炮開賽，邀請逾30名選手在燈展中開跑，展現奧林匹克「更高、更快、更強」的體育精神。

黃屏在罕普斯狄鎮(Hempstead)惠妮池塘公園(Whitney Pond Park)的燈展入口前鳴禮炮，為30多名選手開賽，隨後與主辦方加入跑團，通過運動參與當天活動。

美國川渝同鄉會聯合璀璨星城22日在納蘇郡舉辦「跑馬迎奧運、快閃逛燈展」活動，黃屏...
美國川渝同鄉會聯合璀璨星城22日在納蘇郡舉辦「跑馬迎奧運、快閃逛燈展」活動，黃屏鳴禮炮開賽。(記者牟蘭／攝影)

黃屏表示，這是他第三次觀看燈展，稱讚主辦方將中國與西方文化結合，打造愛麗絲夢遊園等展區，讓來自不同文化民眾共享美景；他說，北京冬季奧運會將在40多天後舉辦，屆時將迎來各國的代表團，其中包括美國200多人團隊，為全世界帶來簡約、安全與精彩的冬奧會，「北京將成為首個雙奧之城」。

當前疫情肆虐、經濟下降，黃屏說，正是在這種情況下，尤其需要民眾共克時艱，團結一致，贏得這場病毒的戰鬥，「我在此預祝北京冬奧會成功」。

美國川渝同鄉會聯合璀璨星城22日在長島納蘇郡舉辦「跑馬迎奧運、快閃逛燈展」活動，...
美國川渝同鄉會聯合璀璨星城22日在長島納蘇郡舉辦「跑馬迎奧運、快閃逛燈展」活動，黃屏鳴禮炮開賽。(記者牟蘭／攝影)

選區包括罕普斯狄鎮的議員璐富麗(Veronica Luvery)當天也到場支持，她說，這個燈展把所有族裔的居民齊聚一堂，讓民眾感受節日的氣氛，也希望通過這場活動，讓更多非華裔了解中華文化，認識到仇恨亞裔風氣為社區帶來負面影響。

美國川渝同鄉會共同會長曾澄表示，聖誕節與新年將近，盼望更多非華裔與華裔民眾欣賞四川自貢的燈會；當日活動不僅展示「靜」的多彩燈飾，還有「動」的跑馬快閃活動，以表達華人對北京冬奧會的支持，為美中兩國的健兒加油。

璀璨星城今年在長島惠妮池塘公園，打造逾16英畝的光影世界，共有三個主題園區，展出979個純手工製作大型燈箱，逾200展射燈等，帶來水晶噴泉與灰姑娘的南瓜馬車等燈展。

紐約長島燈展的展出時間為周四、周五、周六與周日的下午4時30分到晚上9時，至明年1月9日結束，地址為長島曼哈塞(Manhasset)東Community路7號，詳情請登錄https://www.luminocityfestival.com/查詢。

美國川渝同鄉會聯合璀璨星城22日在長島納蘇郡舉辦「跑馬迎奧運、快閃逛燈展」活動。...
美國川渝同鄉會聯合璀璨星城22日在長島納蘇郡舉辦「跑馬迎奧運、快閃逛燈展」活動。(記者牟蘭／攝影)

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