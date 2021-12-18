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疫情恐懼籠罩 數十家餐廳歇業

編譯周芳苑／綜合17日電
飽受近兩年疫情折磨正重新出發的餐飲業又被重創。（美聯社）
飽受近兩年疫情折磨正重新出發的餐飲業又被重創。（美聯社）

新一波新冠變種病毐侵襲下，飽受近兩年疫情折磨正重新出發的餐飲業又遭重創，紐約市已有幾十家餐館暫停營業。

幾乎所有關閉的餐廳都透過Instagram聲明，稱紐約市在Delta、 Omicron 變種病毐蔓延下，員工經常暴露於新冠病毐。

餐飲資訊媒體Eater日前列出十幾家餐廳，有些已重新開業，有些幾天內暫不開業；17日清單上的餐廰增至30家以上。

布碌崙(布魯克林)綠點區「Di An Di」餐廳在一名員工檢測陽性後馬上停業，老板兼廚師恩戈(Dennis Ngo)說他們嚴肅看待，要求所有人檢測，但30名員工到附近測試地點都排長隊，甚至碰到快篩額滿，有些人試著在家檢測，必須跑三、四家藥局才買到測試劑，檢測過程充滿挑戰。

恩戈初估，餐廰停業一晚損失7000至9000美元收入。

目前，威廉斯堡/綠點區已十多家餐廳關閉，布碌崙其他街區還有更多餐廰歇業，多半宣布關閉到年底。

皇后區瑞吉屋(Ridgewood)一些餐廰如「The Acre」等也歇業；其他地區不乏關閉的餐廳，更有頗受好評的餐廰，例如紐約時報2021十大餐廰之一的「Contento」。

許多人面臨檢測資源不足難題，員工請假時數拉長，營業也受影響。

布碌崙貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)地區麵包店「Love, Nelly」便是一例，一名員工突破性染疫，只好全體歇業、人人檢測，檢測須排隊二小時，影響營運。停業一天減少數千美元收入。

紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行長里吉(Andrew Rigie)說，餐館和員工高度依賴年底假期業務，疫情再起全面添亂。

市長白思豪(Bill de Blasio)16日表示，近日染疫病例大增後，將擴充檢測資源；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)補充，日前七天平均陽性率比上月增加兩倍，顯示令人震驚的趨勢。

餐飲業者抱怨市府領導缺乏溝通，擔心將因少人室內用餐而財務受挫；廚師恩戈直批，官員指導不力導致疫情反復引發恐慌和混亂。

檢測 布碌崙 疫情

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