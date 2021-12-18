紐約州單日確診破2萬 再創新高

紐約州Omicron病例激增。圖為曼哈頓時報廣場，民眾排隊等候接受新冠檢測。(美聯社)

新冠變種病毒 Omicron壓境，紐約州創下去年3月疫情 爆發以來，單日確診人數新高，新增2萬1027例確診病例，紐約市近期也出現大排長龍接受檢測的人潮，疫情再度升溫；拜登總統首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)表示，Omicron席捲全美無可避免，已接種疫苗 者雖會感染、但症狀不嚴重，反之未接種者很有可能出現嚴重症狀，他奉勸民眾盡快接種。

紐約州再次成為美國疫情重災區，州長霍楚(Kathy Hochul)17日宣布，單日確診病例創新高，新增2萬多宗病例；霍楚提醒，冬季疫情升溫警示大眾不要掉以輕心，疫苗仍是最強的防疫武器，應確保已完成必要的接種，戴好口罩、勤洗手。

紐約市作為州內疫情主戰場，過去兩周病例增長75%，17日當天也新增1萬286宗病例；目前市內再有三所公校因疫情而停課，但市教育局透露，感染率其實不高，將在明年1月3日寒假後重開。

市長白思豪(Bill de Blasio)被問及封城的可能性，表示情況並未像2020年3月般嚴峻，在接種率的普及和對經濟的考量下，不會做到那一步，「封城才是真正摧毀人民生計的最大危機，此刻我們需要把注意力放在接種上，並充分利用防疫令」。

受到疫情升溫影響，多部百老匯音樂劇，以及無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)也緊急喊卡，但年底一大盛事的時報廣場跨年晚會，目前正照常籌備中；白思豪表示跨年晚會本來就只限定已接種人士參與，若變種病毒威脅增加，可能會有變動。

佛奇17日表示，以紐約市為例，Omicron的感染病例已是原先變種病毒的兩倍，傳播速度確實更快；目前還不確定其致命性，依南非專家的報告顯示，感染後出現的症狀可能並不嚴重。

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)則表示，已接種疫苗和補強針的民眾雖然還是會感染、出現輕微病狀，但比起未接種人士有更大的保護力；他警告民眾趕緊施打疫苗，否則迎接的就是一個重病及死亡的冬季。