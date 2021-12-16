曼哈頓市政廳、華爾街銅牛等多地 遭塗納粹符號

嫌犯在華爾街的銅牛雕像上塗抹納粹符號。(警方提供)

紐約市警方通緝一個在華爾街 的銅牛雕像、市政廳和下城部分建築上塗寫仇恨符號的人，根據15日公布的監視器錄下的嫌疑人錄影與照片，顯示嫌犯近期在下城的多個地方塗寫納粹萬字符和白人至上 主義的符號。

警方表示，第一次亂塗發生在12月3日下午1時許，當時這名嫌疑人在Maiden Lane一個建築工地的牆上畫了三個萬字符。

十天後的12月13日晚6時30分許，萬字符又出現在市政廳入口處的門柱上，地點在Beekman街與Park Row路口的市政廳大門。 一名男子在在華爾街銅牛雕像、市政廳和下城建築上塗寫納粹符號。(警方提供)

警方公布的錄影顯示，此人在市政廳的門柱畫了象徵仇恨的萬字符後，大搖大擺地鎮定離開。根據監視器的紀錄，這一天他被錄下的最後身影，是在柏路(Park Row)上向南走去，但去往何處不明。

警方說，次日的14日晚，嫌犯又在華爾街的銅牛雕像上塗抹仇恨符號，時間為晚10時9分許，在百老匯大道25號的對面，銅牛身上塗抹的符號是白漆；塗抹銅牛雕像後，他步行沿著Morris街向北走去。

三次亂塗案件發生後，轄區市警一分局都接到舉報，並轉交市警局的仇恨犯罪部門進行調查。

警方描述嫌疑人的特徵說，這名男子的皮膚為淺色，身穿一件黑灰色上衣、黑牛仔褲和多顏色的運動鞋，攜帶一個黑背包，走路似乎步履有些蹣跚。

警方呼籲知情民眾立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。