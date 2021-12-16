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曼哈頓市政廳、華爾街銅牛等多地 遭塗納粹符號

編譯孫梁／綜合15日電
嫌犯在華爾街的銅牛雕像上塗抹納粹符號。(警方提供)
嫌犯在華爾街的銅牛雕像上塗抹納粹符號。(警方提供)

紐約市警方通緝一個在華爾街的銅牛雕像、市政廳和下城部分建築上塗寫仇恨符號的人，根據15日公布的監視器錄下的嫌疑人錄影與照片，顯示嫌犯近期在下城的多個地方塗寫納粹萬字符和白人至上主義的符號。

警方表示，第一次亂塗發生在12月3日下午1時許，當時這名嫌疑人在Maiden Lane一個建築工地的牆上畫了三個萬字符。

十天後的12月13日晚6時30分許，萬字符又出現在市政廳入口處的門柱上，地點在Beekman街與Park Row路口的市政廳大門。

一名男子在在華爾街銅牛雕像、市政廳和下城建築上塗寫納粹符號。(警方提供)
一名男子在在華爾街銅牛雕像、市政廳和下城建築上塗寫納粹符號。(警方提供)

警方公布的錄影顯示，此人在市政廳的門柱畫了象徵仇恨的萬字符後，大搖大擺地鎮定離開。根據監視器的紀錄，這一天他被錄下的最後身影，是在柏路(Park Row)上向南走去，但去往何處不明。

警方說，次日的14日晚，嫌犯又在華爾街的銅牛雕像上塗抹仇恨符號，時間為晚10時9分許，在百老匯大道25號的對面，銅牛身上塗抹的符號是白漆；塗抹銅牛雕像後，他步行沿著Morris街向北走去。

三次亂塗案件發生後，轄區市警一分局都接到舉報，並轉交市警局的仇恨犯罪部門進行調查。

警方描述嫌疑人的特徵說，這名男子的皮膚為淺色，身穿一件黑灰色上衣、黑牛仔褲和多顏色的運動鞋，攜帶一個黑背包，走路似乎步履有些蹣跚。

警方呼籲知情民眾立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

該名嫌犯在市政廳入口處的門柱上塗上納粹萬字符號。(警方提供)
該名嫌犯在市政廳入口處的門柱上塗上納粹萬字符號。(警方提供)

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