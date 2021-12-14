TurboVax創辦人馬曉宇參選州眾議員

TurboVax創辦人馬曉宇宣布參選皇后區第37選區州眾議員。（取自馬曉宇推特）

新冠疫情 期間創辦新冠疫苗 免費查詢網頁TurboVax、造福數以萬計紐約市民的民主黨籍華裔軟件工程師馬曉宇(Huge Ma)，12日表示將參選皇后區第37選區州眾議員 ，幫助在地居民改善生活品質。

來自皇后區阿斯托利亞(Astoria)的馬曉宇，力求代表自己的家鄉及比鄰的皇后橋(Queensbridge)、荷蘭溪(Dutch Kills)、長島市(Long Island City)、陽邊(Sunnyside)、木邊(Woodside)、瑞吉屋(Ridgewood)和麥斯佩斯(Maspeth)角逐該選區的州眾議員。

31歲的馬曉宇曾在加州愛彼迎(Airbnb)擔任軟件工程師，疫情爆發後回紐約遠程工作，在幫助來自香港的父母預約疫苗接種點時，發現政府預約網站的繁瑣和無序，繼而萌生創立更簡便快捷的預約方式，方便其他有同樣需求的用戶的念頭；在僅花費50元預算和不到兩周的時間內，就建立了TurboVax疫苗查詢網站，使群眾不需要輸入任何信息，就可以尋找接種疫苗的站點。

談及從政的初衷，馬曉宇表示，這是創立TurboVax的延伸，他只做自己認為正確的和對他人有意義的事情，「人們很難有機會為街坊鄉親辯護，維護他們的權益，改善他們的生活，我希望為此而奮鬥。」

目前馬曉宇的TurboVax網站已經幫助數十萬市民獲得接種疫苗的機會，除此之外，他還利用該平台的影響力解決其他問題，比如反對仇恨亞裔；為此，他暫停TurboVax的推特帳號，為非營利救助組織Welcome to Chinatown募款20萬元。

「我們需要為氣候變遷行動，同時為豐富的住房、交通便利的街道、先進的政府科技、全民醫療保險還有免費的紐約市立大學(CUNY)而奮鬥。」馬曉宇在競選網站上寫道，「當我的鄰居們需求沒有辦法得到解決時，我就打算採取行動，因為我們需要一個解決第37選區選民問題的代表。」

馬曉宇在民主黨初選的對手是現任第37選區州眾議員諾蘭(Catherine Nolan)，63歲她從1985年在任至今。