甘迺迪機場 入境旅客免費檢測

CDC日前在甘迺迪機場設立了全美首個航空旅行防疫項目，為落地甘迺迪機場的旅客提供免費新冠檢測服務。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC )日前在紐約甘迺迪國際機場(JFK Airport)設立了全美首個航空旅行防疫項目，為落地甘迺迪機場的旅客提供免費新冠檢測 服務，監測旅客健康並追蹤Omicron等新變種病毒；這標誌著衛生當局將病毒檢測的戰線前移到入境口岸，在要求國際旅客在境外登機前接受檢測的同時，也在入境地點進行檢測。

該項目由CDC和生技公司XpresCheck and Ginkgo Bioworks推出，紐約州府希望該項目能夠讓假日季防範Omicron變種病毒的工作更有效率；除了提供檢測，該項目還將進行陽性病例的病毒測序工作，幫助找出是否存在Omicron變種病毒，目標是為政府公衛人員提供快速預警。

紐約州副州長本傑明(Brian Benjamin)日前到訪甘迺迪機場；他表示，「我們希望紐約州變得安全，州府已經出台了口罩令，州長霍楚已經明確表示，我們需要盡一切可能確保經濟照常運轉、保持社會重啟進程，但同時也要盡可能小心，用檢測、接種和強制令來防疫。」

CDC全球遷徙和隔離部門主管塞特龍(Martin Cetron)則表示，「在旅行者中找尋Omicron病毒、輔以公衛政策介入，說明這個合作項目的中奧星和有效性。」

以聯合航空(United Airlines)為例，該公司在甘迺迪機場和紐瓦克機場 都提供出境旅客的病毒檢測服務，但都是快篩(rapid test)，準確度有限，而且要收費250元；CDC提供的入境旅客免費檢測，顯然更有利於防範病毒入美。

目前CDC要求所有抵達美國的旅客，無論是否接種疫苗，必須持有登記前一天的新冠病毒陰性檢測證明；而所有外國籍的旅客則必須完全接種，才被允許進入美國。

除甘迺迪機場外，CDC也在紐瓦克機場(EWR)、舊金山國際機場(SFO)和亞特蘭大國際機場(ATL)設立了類似的檢測項目。

此外，拜登總統此前也出台命令，要求所有旅客必須在機場、飛機上和其他公共交通場所戴口罩；為防範Omicron變種病毒，針對八個非洲南部國家的旅行禁令仍未解除。