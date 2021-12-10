縮減教室人數 紐約教師工會促市議會年底前通過

教師工會促市議會年底前通過縮減教室人數提案。(美聯社)

臨近年底，紐約教師聯合工會(UFT)呼籲市議會在本月31日前通過要求全市公校 教室縮減學生人數的提案；截至日前，雖然該提案獲得大多數議員的支持，但市議長張晟(Corey Johnson)還未將其列入投票 提案。

目前公校每名學生的教室面積僅為15到20平方呎，該提案若通過，在新法下，這一數字將增至35平方呎，全市教室的平均面積為500到750平方呎，每間教室的學生數減至14至21人。

UFT主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，市議會絕大多數市議員都支持該提案，家長們也明確指出該提案內容對學生的健康安全極為重要。

張晟說，他支持該提案的最終目標，但市議會仍需要在確保了解提案內容可以被實施的情況下才會考慮對其投票，現在的問題包括教育局 是否有足夠的資金，以及是否能找到適合的地點新建教學樓等，「年底前我們有上百個提案需要討論」。

教育局方面則認為，若實施該提案，會嚴重擾亂公校系統，教育局需要在全市新增20萬個教室座位，是當前市府五年計畫中5萬個教室座位的四倍，超出承擔能力。

但穆格魯表示，該提案下，84%的公校已經達到標準，市府僅需再新增3萬8000個教室座位，不過也要求市府在接下來五年裡額外再招募1萬1000名教師，以應對更多的公校班級。