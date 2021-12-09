仇亞犯罪 今年暴增361%

全市仇恨犯罪在今年上升，主要由於反亞裔的仇恨犯罪案頻發造成數字暴漲。(記者顏嘉瑩/攝影)

根據紐約市警發布的最新統計數據，全市仇恨犯罪 在2021年上升了100%；市警表示是由於反亞裔 仇恨犯罪案頻發，比去年相比增長了361%，才會導致數據激增；市警仇恨犯罪小組(NYPD Hate Crimes Task Force)會根據需要，決定是否擴編或增加相關資源。

市警數據顯示，截至本月5日，全市共發生503起仇恨犯罪，相較於去年的252起增長了100%；按照族裔區分，其中以仇恨亞裔犯罪增加最多，由去年的28例增加到今年129例，暴增361%；其次則是反同仇恨犯罪，增加了193%；反猶太 人的仇恨犯罪原本也不少，今年較去年再增加了51%，共有183例。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，這些數據凸顯了全市的仇恨犯罪問題，「這不光是攻擊個人，而是針對某個特定群體，所以這些嫌犯會受到更嚴厲的懲罰。」

面對激增的仇恨犯罪案，希爾坦言數據令人感到憂心，對於是否擴編小組，他則說「將是未來討論事項」，也會根據需求視是否增加更多資源。

為更全面打擊仇恨犯罪，由市警委任的「反仇恨犯罪審查小組」(NYPD Hate Crime Review Panel)於今年上半年成立，該小組每月召開一次會議，針對不同背景案件一一調查，迄今共有100多起仇恨犯罪被審查。

其中兩起原本不被列為仇恨犯罪的案件，在審查小組與市警的討論下，被認定為仇恨犯罪；市警總探長(James Essig)表示，在該小組的協助下，有助於市警更好打擊仇恨犯罪。

據了解，目前犯罪小組仍在找尋四起案件的嫌犯，其中包含一名男子在曼哈頓中城，向亞裔婦女發表反亞裔言論，還有發生在布魯克林(布碌崙)的猶太裔相關仇恨犯罪。