MTA各部門中 執法人員接種率最低 僅60.3%至少打一劑

MTA各部門中 執法部疫苗接種率最低。（路透）

在紐約政府龐大交通單位裡，經營地鐵和公車系統的大都會 運輸署(MTA)內各部門中，執法人員新冠疫苗 接種率敬陪末座，比其他部門低得多。

根據amNewYork所掌握數據，截至2日，MTA內部的1038名執法人員中，僅60.3%證明至少施打一劑疫苗，低於運輸署71%的接種比例。

紐約市捷運局(New York City Transit)的地鐵和巴士運營人員接種率70%；建設和發展部門接種率最高，達92%，其次是大都會運輸署總部，扣除警察 團隊後為87%。

大都會運輸署全體人員約6萬7000人，警察僅占一部分，遠少於紐約市警(NYPD)的3萬6000人；兩個警察團隊有不同轄區。公車系統打算採用後門付款系統，大都會運輸署警力開始進駐公車以防逃票。

運輸署先前一直不願揭露數據。MTA安全長沃倫(Pat Warren)7月以法案保護個人敏感訊息為由，首度拒絕透露接種率；兩個月後，運輸署警察局長麥克格蘭(Joseph McGrann)仍無法提出接種率，只說警察願意在適當時打疫苗。

多次被要求後，MTA發言人明頓(Tim Minton)2日終於提供數據，強調警察團隊僅占運輸署工作人員總數的2.2%。

大都會運輸署是紐約市疫苗接種率最低的團隊之一，已編列1億元聯邦資金每周檢測近2萬名未接種的工作人員。

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)要求市府人員10月29日前至少接種一劑疫苗。市府最新數據顯示，截至12月1日，市府人員第一劑疫苗接種率94%，市警接種率為87%。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)此前下令州醫療工作者打疫苗，但不比照要求MTA人員；疫情期間，運輸署人員短缺。

大都會運輸署至少173人染疫死亡，明頓稱，最近員工感染率為0.6%。