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亞當斯成立「NYC SPEAKS」 鼓勵民眾向市府建言

記者金春香／紐約報導
亞當斯(左)就任在即，成立「NYC SPEAKS」鼓勵民眾在接下來七個月向市府建言。（美聯社）
亞當斯(左)就任在即，成立「NYC SPEAKS」鼓勵民眾在接下來七個月向市府建言。（美聯社）

還有一個月紐約市就迎來新市長，來自多個少數族裔社區的組織代表11月30日成立「NYC SPEAKS」，呼籲公眾積在接下來七個月內極為紐約建設和發展建言，為新一屆市府帶來多元群眾聲音。

「NYC SPEAKS」是一項為期七個月致力於以人為本和推動全市公共參與的政府過渡計畫，以確保新一屆政府能更明確了解民眾需求和所關心的政策及領域，更好地服務每一名紐約客。

該計畫將保證來自不同領域的紐約民眾擁有獻言獻策的平台，具體方式為通過全市範圍的調查，大規模的社區台論活動，以及市府舉辦的一系列工作坊等。

「NYC SPEAKS」將使用通過這些方式取得的來自民眾的信息，與市府進行進一步交流與合作，共同規畫紐約市藍圖，確定市府優先考量的政策和預算項目，計畫會在明年6月前，邀請各社區組織共同討論市府2023財年預算。

「NYC SPEAKS」共同行政總監Shango Blake表示，該項目的成立能幫助廣大民眾更好地參與到建設這座城市的過程，可以在一定程度轉變從上到下的市府決策模式，以往傾聽民意可能只有在選舉日之前才顯示出重要性，但今後會成為新政府的的首要關注，也希望更多人加入到建言平台上。

亞洲人平等會共同行政總監俞思亮表示，作為亞裔和致力於公民權利的組織，亞平會相信該計畫會給紐約民眾帶來更多機會，了解市府的運作，相信在七個月時間內，市府能更了解不同社區的需求，傾聽多元聲音，制定貼合實際、利於城市發展和繁榮的惠民政策。

更多信息可登錄nycspeaks.org查詢。

紐約市 預算 亞裔

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