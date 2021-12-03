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紐約市街道總體規畫 5年要建150哩公車道、250哩單車道

記者和釗宇／紐約報導
市府公布紐約市「街道總體規畫」，這項總成本約為17億元的計畫，擬在未來五年內新建150哩公車道、250哩受保護單車道。（記者和釗宇／攝影）
市府公布紐約市「街道總體規畫」，這項總成本約為17億元的計畫，擬在未來五年內新建150哩公車道、250哩受保護單車道。（記者和釗宇／攝影）

市長白思豪(Bill de Blasio)、市議長張晟(Corey Johnson)和交通局長加特曼(Hank Gutman)日前公布紐約市「街道總體規畫」，這項總成本約為17億元的計畫，擬在未來五年內新建150哩公車道、250哩受保護單車道，並在未來兩年內為近5000個十字路口改裝公共交通優先的信號燈，同時新增100平方呎的人行道。

張晟和市議會2018年責成市交通局出台方案，緩解紐約市過於依賴機動車的交通問題；根據規畫，在明年之內，交通局就須新增20哩受保護公車道、30哩受保護單車道，為500座公車站新建長椅或頂棚，新增50萬平方呎的行人空間；按照計畫，到2026年，市府須每年新建30哩公車道和50哩單車道。

這份計畫還建議在單車道加裝執法攝像頭，以及按照車輛尺寸來收停車費，但這些新規須州議會修法批准；此外，交通局還計畫將去年試行的貨運單車項目永久化，並考慮使用自動執法系統處理公務停車證濫用的問題。

加特曼表示，「這份計畫將為紐約市未來的道路規畫提供藍圖，設定具體目標並提供新型具有重點的工作框架，也為市府領導層執行計畫提出一攬子建議。」

然而，白思豪、張晟和加特曼年底即將離任，新計畫將由下任市長亞當斯(Eric Adams)執行；亞當斯曾經承諾，要在第一任期內新增300哩受保護單車道，每年新建75哩，這一數字比交通局計畫的要多。

亞當斯此前也對交通維權團體Transportation Alternatives的規畫表示認可，表示要在2025年之前重新規畫全市25%的街道空間，使之從「以汽車為中心」的道路使用轉變為更加注重單車道、公車道、人行道、公園和廣場。

亞當斯 紐約市 白思豪

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