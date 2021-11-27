我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

紐約嚴防Omicron 霍楚宣布進入緊急狀態

記者張晨／紐約報導
紐約未出現Omicron變種病毒病例，州府市府密切關注。(美聯社)
紐約未出現Omicron變種病毒病例，州府市府密切關注。(美聯社)

新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)26日表示州內尚未發現相關病例，「正在密切監控」，並宣布紐約12月3日起進入緊急狀態，敦促人們盡快接種疫苗及補強針，警告新變種很可能會傳至紐約。

南非發現最新的新冠變異病毒B1.1.529，傳染力驚人，世衛組織稱它能躲避人體的免疫系統，達到「進化大躍進」。

霍楚表示，正在與聯邦疾病防治中心(CDC)合作「密切關注事態發展」，雖然全州目前尚未發現任何Omicron病例，但對新變種可能最終會出現在紐約「並不感到驚訝」。

霍楚當日還簽署行政命令，宣布紐約12月3日起進入緊急狀態，當日起允許州內醫院按需要推遲非緊急擇期手術(elective surgery)，以確保人員和病床存在一定短缺的醫院，能夠應對新變種病毒入侵可能帶來的病患激增情況，提供所需的人手和病床服務患者，行政命令還將使紐約州能夠更快得到關鍵物資以對抗疫情；明年1月15日再根據最新數據決定是否延續該行政令。

「我想提醒紐約人繼續採取預防措施，在公共室內場所配戴口罩，注意手部衛生清潔，定時進行病毒檢測，若有身體不適也請在家中休養。」她說。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，市府正在「密切關注全球的科學病例報告」，市長辦公室將隨時向公眾通報這種變異病毒可能會對紐約產生的影響。

候任市長亞當斯(Eric Adams)則敦促有資格接種補強針的紐約人盡快前往接種，因為在過去一段時間，全州的新冠病例數量就已呈上升趨勢，而這種高度進化的新變種也讓人擔心它可能對疫苗有更強的抵抗力。

市議會健康委員會主席李文(Mark Levine)表示，如果Omicron現蹤紐約市，將很快會被注意到，因為市衛生局正對新冠病毒病例抽樣作序列檢測；州衛生廳也在奧伯尼的沃茲沃斯中心實驗室(Wadsworth Center laboratory)研究病毒樣本。

市衛生部門在一份聲明中指出，目前建議的預防措施仍然和從前一樣，接種疫苗和補強針，在公共場所戴口罩，在聚集或旅行前後作病毒檢測。

紐約市 檢測 疫苗

上一則

感恩節後飛來橫禍 華婦被砸腦出血

延伸閱讀

新冠最新變種嚇壞世界 一次看懂Omicron株

新冠最新變種嚇壞世界 一次看懂Omicron株
新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%
最惡毒變種來襲 南非新變異株「這一點」最令專家畏懼

最惡毒變種來襲 南非新變異株「這一點」最令專家畏懼
快看世界／omicron變種病毒QA：疫苗會變無效嗎？

快看世界／omicron變種病毒QA：疫苗會變無效嗎？
紐約市有望在周末迎本季度初雪

紐約市有望在周末迎本季度初雪

熱門新聞

華男面對三名非裔歹徒拔槍自衛。（取自監控視頻）

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

2021-11-21 11:19
一名35歲的華裔男子16日晚被他人刺傷後不治身亡。記者牟蘭/攝影

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

2021-11-19 16:50
女學生的母親(右二)及親屬接受媒體採訪，對她的經歷感到痛心。（視頻截圖）

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

2021-11-20 13:18
林賽春(右二)本月3日認下兩項一級誤殺罪名，將被判囚25年。(本報檔案照，法院Pool Photo)

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

2021-11-24 11:33
Christina受傷住院，戴著頸護墊躺在病床上休息。(GoFundMe網站)

賓州捷運仗義遭暴打華女 母募款1天獲逾60萬

2021-11-21 02:29
今年的黑色星期五，各大商場有望重新迎來人潮。(路透)

黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？

2021-11-19 15:17

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆