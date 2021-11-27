紐約嚴防Omicron 霍楚宣布進入緊急狀態

紐約未出現Omicron變種病毒病例，州府市府密切關注。(美聯社)

新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)26日表示州內尚未發現相關病例，「正在密切監控」，並宣布紐約12月3日起進入緊急狀態，敦促人們盡快接種疫苗 及補強針，警告新變種很可能會傳至紐約。

南非發現最新的新冠變異病毒B1.1.529，傳染力驚人，世衛組織稱它能躲避人體的免疫系統，達到「進化大躍進」。

霍楚表示，正在與聯邦疾病防治中心(CDC)合作「密切關注事態發展」，雖然全州目前尚未發現任何Omicron病例，但對新變種可能最終會出現在紐約「並不感到驚訝」。

霍楚當日還簽署行政命令，宣布紐約12月3日起進入緊急狀態，當日起允許州內醫院按需要推遲非緊急擇期手術(elective surgery)，以確保人員和病床存在一定短缺的醫院，能夠應對新變種病毒入侵可能帶來的病患激增情況，提供所需的人手和病床服務患者，行政命令還將使紐約州能夠更快得到關鍵物資以對抗疫情；明年1月15日再根據最新數據決定是否延續該行政令。

「我想提醒紐約人繼續採取預防措施，在公共室內場所配戴口罩，注意手部衛生清潔，定時進行病毒檢測 ，若有身體不適也請在家中休養。」她說。

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)表示，市府正在「密切關注全球的科學病例報告」，市長辦公室將隨時向公眾通報這種變異病毒可能會對紐約產生的影響。

候任市長亞當斯(Eric Adams)則敦促有資格接種補強針的紐約人盡快前往接種，因為在過去一段時間，全州的新冠病例數量就已呈上升趨勢，而這種高度進化的新變種也讓人擔心它可能對疫苗有更強的抵抗力。

市議會健康委員會主席李文(Mark Levine)表示，如果Omicron現蹤紐約市，將很快會被注意到，因為市衛生局正對新冠病毒病例抽樣作序列檢測；州衛生廳也在奧伯尼的沃茲沃斯中心實驗室(Wadsworth Center laboratory)研究病毒樣本。

市衛生部門在一份聲明中指出，目前建議的預防措施仍然和從前一樣，接種疫苗和補強針，在公共場所戴口罩，在聚集或旅行前後作病毒檢測。