氣球充氣 梅西大遊行今回歸

尤達寶寶造型氣球受到現場觀眾歡迎。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 感恩節重頭戲—「梅西感恩節大遊行 」(Macy's Thanksgiving Day Parade)，25日全面回歸；24日下午，主辦方在曼哈頓上西城為氣球充氣，為次日的遊行做準備；市長白思豪(Bill de Blasio)下午在現場表示，針對觀看遊行的民眾，將沒有疫苗接種的限制，但他鼓勵到場民眾戴口罩。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

今年大遊行的重點是新亮相的卡通氣球，包括41吋高、29吋長的尤達寶寶、寶可夢皮卡丘與伊布、Ada Twist與新版的麥當勞叔叔等造型的氣球；24日在上西區中央公園附近擠了大批人潮，到現場看氣球充氣。

白思豪24日與市警總局局長希爾(Dermot Shea)在上西城召開記者會；他表示，今年的感恩節大遊行代表著紐約市「重生」，重新開放觀眾到場參加，雖然沒有要求觀眾必須接種新冠疫苗或出示相關證明，但仍鼓勵民眾戴口罩，希望大眾可以忘卻疫情 陰霾、一起慶祝。

希爾表示，感恩節大遊行目前沒有可信或具體威脅，但市警仍將部署警察攔截車、路障、裝滿混凝土的卡車、重型武器反恐小組、警犬等，在遊行路線上也增設300多個攝影機，隨時監控並確保遊行的安全進行。

特地從布碌崙(布魯克林)搭地鐵來的華人林女士，帶著兒子一起近距離看巨型氣球，並在尤達寶寶前拍照；她表示，感恩節大遊行疫情後回歸，預計會湧入許多人，雖然已經打了疫苗，但她仍有點擔心，於是趁著前一天來拍照，隔天待在家看電視直播。

今年遊行中，共有15個巨型氣球、28輛花車、36個傳統和創新的充氣玩偶、超過800多個小丑、十個遊行樂隊、九個表演團體，以及聖誕老人等，在隊伍中與民眾相見。

遊行隊伍訂於早9時從曼哈頓西77街與中央公園西(Central Park West)交口出發，延著中央公園到哥倫布圓環，並繼續延著第六大道往南行進，最後抵達位於34街先鋒廣場(Herald Square)的梅西百貨總部；由於去年受到疫情影響，不開放民眾到場參觀，今年在疫情後首次回歸，預計將吸引大批人潮。