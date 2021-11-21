耗資8億元 天廣新天地要打造皇后區「上海市」

正在施工中的天廣新天地購物中心。（取自天廣新天地臉書）

皇后區法拉盛 耗資8億元的天廣新天地(Tangram)，將於2022年2月開幕，入駐系列高檔零售連鎖店、咖啡館和餐館，力將法拉盛打造為下一個「上海市」，刷新美國 對於購物中心的認知。

正在施工即將營業的天廣新天地。（記者張心／攝影）

天廣新天地由美國富頓集團(F&T Group)與上海建工集團共同開發，整個建案面積達120萬平方呎，包含時尚商場、辦公大樓、景觀豪宅與星級酒店，試圖為法拉盛社區帶來新的消費型態。

美國富頓集團執行副總裁李芝璇(Helen Lee)表示，「希望將這個皇后區社區轉變為美國版的上海或東京，吸引居住在紐約市 和整個周邊地區的250萬亞裔人口。」

繼本月12日在天廣新天地開幕的帶有4DX影廳的帝王影院(Regal Cinemas)後，明年2月將上線美食購物店鋪，引進的都是全美稀缺的亞洲知名品牌，譬如美國第一間小龍坎火鍋，被稱為周杰倫最愛的machi machi台灣奶茶店，販售家居用品的連鎖店鋪名創優品(MINISO)等。

正在施工即將營業的天廣新天地。（記者張心／攝影）

富頓集團首席執行官邁克爾·李 (Michael Lee)回憶，自己在1982年移居到法拉盛，當時這裡還是一個安靜的街區，後來他從小型開發項目著手建設。

「法拉盛是紐約市的三大唐人街之一，這裡已經成為亞裔在美國的首選目的地，也是紐約第四大商業中心。」皇后區商會主席及執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)說，「天廣新天地項目將鞏固法拉盛的這一地位。」

正在施工即將營業的天廣新天地。（記者張心／攝影）

天廣新天地項目還包含192個單位的豪華景觀住宅，208間套房的萬麗酒店(Renaissance Hotel)，且擁有12個樓層和48個醫療與專業辦公單位的辦公大樓。豪華景觀住宅售價68萬元至339萬元不等，明年夏天開放時，居民將可以享受60呎長的室內恆溫小型游泳池，俯瞰50棵櫻桃樹，坐擁諾大的涼亭、冥想區和休息室。

胚胎學家Harry Hou已經在天廣新天地為他母親買了一套兩居室的公寓，「住在這裡可以讓老人家不離開大樓就能購物和用餐，這是一種生活體驗的飛躍。」

房地產公司CoStar預計，天廣新天地將吸引龐大的購物群體，並在法拉盛帶動更多的消費。