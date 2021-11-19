教師工會表決 促校警續歸市警管轄

市教師聯合工會投票通過決議，要求校警繼續歸屬市警總局管轄；圖為一名校警在皇后區一所公校前執勤。(美聯社)

紐約市 府計畫在明年將校警移除出市警(NYPD)管轄，轉而交由市教育局 (DOE)掌管，不過市教師聯合工會(United Federation of Teachers，簡稱UFT)近日投票 通過決議，反對市府該做法；決議雖然欲維持紐約市警權限，但同時也要求學校提供相關的訓練和操作模式。

代表全市10萬公校教師的教師聯合工會，17日晚針對市府該計畫投票，其中有75%的參與投票的成員，投票贊同保留市警在公校的權限。

市長白思豪(Bill de Blasio)原本贊成該計畫，預計在明年將校園安全相關預算，從市警轉移到市教育局下，校警則由市教育局自行聘請；近日他在接受媒體「NY1」採訪時，卻表示該計畫是由市議會提出，而他認為這些校警在市警的監督下，「表現很好」。

市府的計畫也受到正反雙方的討論；贊成計畫者認為，市警在校園執法應該是要全面改善校區安全，但反之卻為校園營造了一種「犯罪氛圍」，贊成者表示，應該聘請更多社工和心理輔導者，協助解決校園安全問題；反對計畫者則說，這些校警能為校園維護秩序，防止校園犯罪、保護孩子安全，減少學校霸凌，且他們通常就住在自己工作的社區中。

根據統計，全市公校共有5000多名校警，90%為非洲裔和西語裔，其中更有70%為女性。

由市教育局聘請校警的做法，曾在1998年前實施，據第24學區委員會主席黃友興表示，當時該狀況導致校園治安混亂，而由於疫情以來全美掀起的反亞裔仇恨犯罪、紐約市治安惡化、槍擊案頻傳之下，不少華裔家長也反對市府計畫，認為市教育局無力訓練校警，對校園犯罪不會起到震懾作用。

由於白思豪任期將於今年底屆滿，候任市長亞當斯(Eric Adams)對於是否將聘請校警的權力，由市警轉到市教育局之下，將保有最終決定權；而亞當斯此前提到該議題時，曾表示反對由市教育局控制校園安全。