憂鎚殺案重演 華社示威反8大道建遊民所

上百名示威者18日在8大道交65街抗議，反對建遊民收容所。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)上百名華人 18日聚集在8大道交65街示威，反對市府在當地興建遊民收容所，不僅造成社區安全問題、也令原本就缺乏資源的日落公園 更擁擠；示威者還說，羊頭灣鎚殺案敲響警鐘，不能容許精神疾病的人藉病攻擊華人後逃脫罪責，市府是不重視亞裔安危，才在當地建收容所，他們將反抗到底。

上百名示威者18日在8大道交65街抗議，反對建遊民收容所。(記者顏潔恩/攝影)

由美國紐約華人聯合會發起的示威活動，18日中午迎來上百人拿著標語牌參與；負責人黃啟旺表示，市府意向的這個地點真的不適合建收容所，位處交通樞紐、而且還是當地華埠的入口門面，「當初要說的牌樓沒建成，反而要建一棟收容所，一點都不尊重中華文化。」

他表示日落公園人口、交通擁擠、學校和社區資源本就不足，再加入100多人會徒增更多負擔；屆時住在社區已久的居民反而要遷移到其他社區，非常不公平，對此該會目前已找上律師接洽，收集資料可能對市府提出告訴，「(市府)不改變將一路抗議到底。」

另一方面，羊頭灣海港城鐵鎚案兇嫌脫離刑事罪責的結果，令華社唏噓不已，民眾表示，倘若更多患有精神疾病的人在社區犯案，是否同樣也能脫罪；新冠疫情已導致華人成為箭靶，精神患者對華人的敵意會促使他們採取暴力行動，市府應考量當地社區的安全，另尋更合適的地點。

示威者張先生則認為，即將上任的亞當斯(Eric Adams)恐怕只會惡化收容所問題，擔心全市回會建造更多收容所，「而這是紐約市 民自己投選出來的市長，令人難以置信」；他說最終華人還是要回到政治參與度的問題上，必須意識到投票是一種力量，能和政府談判的籌碼，每次選舉應積極投票。

當天代表猶太人社區的州參議員菲爾德(Simcha Felder)、在市長選舉中敗選的史里華(Curtis Sliwa)也到場助陣，菲爾德表示，猶太人與華人在很多課題，特別是社區安全的價值觀是相同的，不許市府在毫無溝通的前提下擅自作決定；呼籲與華人居民攜手共進，一起向市府發起對抗。