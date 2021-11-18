假日季旅遊聚會 應先檢測新冠

白思豪建議市民，即便已經接種疫苗，假日季外出旅遊也應該提前進行新冠檢測。（市長辦公室提供）

紐約州新冠疫情近期有所反彈，紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)17日建議市民，即便已經接種疫苗，假日季外出旅遊也應該提前進行新冠檢測 ；市府未來幾周將加強檢測舉措，包括增加移動檢測車數量、在社區舉辦檢測活動；但白思豪也說，紐約市的新冠檢測陽性率仍處於低位，近期不考慮收緊防疫 措施。

市府17日公布一份新的防疫指南，建議任何假日季旅行或聚會的民眾，無論是否接種疫苗，出行前都應進行新冠檢測，以確保降低感染率；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，「這樣做可以增加一層防護，尤其是在多人聚會場合；我們看到近期疫情數字有所上升，因此當下的防疫政策將決定未來疫情是否會惡化，尤其是住院和死亡是否會增加；目前還沒有到這個程度，但我們會緊密關注。」

市府表示，檢測仍主要適用於未接種人士，強調參與聚會的所有人都接種，才是假日季最安全的聚會方式；市府將在未來幾周內採取一系列檢測舉措，將移動監測車數量從40輛增至70輛，並由檢測和追蹤小組(Test and Trace Corps)在全市五區舉辦9000場檢測活動，其中政府樓將舉辦3000場，教會將舉辦超過1000場。

白思豪表示，無論是感恩節、「親友歡聚感恩節」(Friendsgiving)、光明節(Hanukkah)、寬扎節(Kwanza)還是聖誕節，「很顯然，假日季是人們聚會的季節，而且聚會人數往往眾多，人們也會出行旅遊；所以我們希望拿出好的防疫指導在假日季使用，民眾都應該先檢測再活動。」

此前，州長霍楚(Kathy Hochul)也表示近期疫情有抬頭趨勢，尤其是西紐約和手指湖(Finger Lakes)地區，若疫情進一步擴大，不排除收緊防疫措施。

根據州府數據，全州七天平均日新增病例17日達到5687例，為今年4月22日以來新高，而且日新增病例數過去一周以來就大增超過三成；儘管新冠住院人數未出現大幅增長，但衛生官員擔憂住院數據屬於落後指標，隨著病例繼續增長未來兩周可能飆升。

不過，目前紐約市的檢測陽性率仍在1.9%的低位，遠低於西紐約地區的8%；白思豪表示，目前不考慮收緊防疫措施。