福克斯緊咬幽靈選票 紀思庭批拖延

福克斯12日在紀思庭辦公室外召開記者會，要求市選舉局和紀思庭跟他一起啟動檢查幽靈選票來源的工作。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉第43選區市議員選舉被發現出現多張「幽靈選票」，共和黨籍福克斯(Brian Fox)12日在現任市議員紀思庭(Justin Brannan)辦公室前召開記者會，要求其共同參與檢查這些選票的來源；紀思庭隨後回應，缺席選票由市選舉局寄出，與自己毫無關聯，表示福克斯無視民主程序，只是想拖延計票罷了。

第43市議員選區選情激烈，目前福克斯僅領先255張票，而截至12日最多只有1800張缺席選票未計算，其中超過1200張以上是民主黨 選民，因此紀思庭有信心最終能夠翻盤；當局定於15日(周一)計票，但福克斯團隊近期發現，共有11張幽靈選票出現在缺席選票中，擔心影響最終結果，要求核查這些選票的來源。

福克斯12日與幾名支持者在紀思庭辦公室外召開記者會，表示這11張選票登記為民主黨選民，但不知他們投給哪一黨；為公平起見，他要求市選舉局和紀思庭跟他一起啟動檢查這些選票來源的工作，給選民一個交代。

當被問到此次競選的成績時，福克斯直指紀思庭「過於自信」，市議會在紐約市 已有多個席位翻紅，「若不是也有民主黨人投給我，我現在的成績怎麼會超越他」。

對此紀思庭表示所有選票均由當局掌管，福克斯有任何問題應找有關人員處理，與他本人無關係；他也形容福克斯就像前總統川普，不尊重政府、民主體制和選民，硬是用手段質疑選舉的有效性，「我不願意陪玩這種遊戲」。

他堅信所有的票計算完畢後，一定會成功連任，「我想要這個(計票)過程公正又快速，這也是第43選區選民應得的，不多也不少。」

紀思庭團隊表示，當局發現有問題的選票後已認定無效，福克斯團隊卻藉故小題大作，製造輿論；一名知情人士說，福克斯團隊自一開始便散播詆毀紀思庭的謠言，11日還有兩名員工到紀思庭已關門的辦公室外，鬼鬼祟祟探查辦公室內部。