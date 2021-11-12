曼哈頓租金飆漲近2成 創紀錄

曼哈頓租金大漲，創下新紀錄；圖為民眾在上東城一家地產公司的櫥窗前，查看高檔公寓租售信息。(路透)

根據最新調查，即使大企業物色他處辦公，曼哈頓 10月份租金 仍大漲18%，創紀錄；房產經紀Douglas Elliman和估價專家Miller Samuel合作月度報告顯示，曼哈頓10月租金中位數比去年同期上漲18%，一半公寓月租飆到至少3382元，配備警衛的大樓漲幅更高達25%。

稍早公布的曼哈頓房屋銷售報告也亮眼，10月合作公寓、共有公寓合約各較去年同期各增加23%和77%。

房市熱絡與非營利機構Partnership for New York City先前公布的企業外移報告成鮮明對比；紐約市 三分之一雇主打算五年內減少曼哈頓辦公空間，六分之一計畫減少紐約市員工。

疫情時，紐約市處處空屋，如今租金雖大漲，房東抱怨政府刻意拖延空屋率調查以力行租金穩定(rent stabilization)，讓他們權益受損。

依規定，紐約市每隔三年便由住房保護和發展局(HPD)贊助調查公寓閒置率，一旦超過5%，因應住房吃緊而保護上百萬房客的租金穩定系統應暫停。

紐約租金穩定系統1969年啟用，房東認為，政府不惜一切力保租金穩定，數十年來從未暫停；州長霍楚(Kathy Hochul)將取捨租金穩定的最後期限延至 7月，距上次公布空屋率調查已四年多，超過三年調查一次的規定，房東認為有詐。

社區住房改善計畫(Community Housing Improvement Program)執行董事馬丁(Jay Martin)認為，如此拖延旨在等空屋率降低、達到維持租金穩定的門檻。他說，政府應以市場上正發生的情況進行調查，不該將調查當工具，如此拖延對疫情初期飽受高空屋率的屋主不公平。

調查結果必須在截止日期前30至60天提交，如今延長截止日，調查將延展至明年5 、6月，將納入明年第一季數據，屆時空房率勢必比今年低。

但倡儀人士認為，調查延後合情合理，高空房率只是疫情下的短暫現象，不該用以干擾租客受租金穩定保護。