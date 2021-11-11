貝瑞吉現幽靈選票 共和黨憂影響市議員結果

福克斯團隊發現11張幽靈選票出現在缺席選票中，擔心將因此輸給紀思庭。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉第43選區市議員選舉計票膠著，共和黨籍福克斯(Brian Fox)暫以超出200多張選票，領先現任市議員紀思庭(Justin Brannan)，而預計以民主黨 為主的缺席選票15日才開始點算，近期卻被爆出現多張「幽靈選票」；福克斯指出，這些選票恐怕會影響最終的結果，要求正在度假的紀思庭返回紐約市 。

第43市議員選區選情激烈，華人相當關注，目前福克斯僅領先255張票，還有1622張缺席選票還未計算；當中1245張登記為民主黨、224張共和黨、14張保守黨，其他則是無黨派選票；紀思庭有機會最終翻盤。

但根據市選舉局紀錄，近期發現兩名已去世多年的民主黨籍選民，在此次選舉中申請郵寄缺席選票，當局直到10月才發現問題，認定選票無效；福克斯團隊進一步指出，他們發現以上兩張在內、共有11張幽靈選票出現在缺席選票中，擔心會因此輸給對手，「我一直好奇紀思庭怎麼會如此有自信會贏，好像知道信封裡的答案一樣」。

福克斯要求正在波多黎各度假的紀思庭返回紐約市，「和我一起仔細地檢查這些選票。」他也自信表示，只要所有合法的選票被計算在內，一定會贏得此次選舉。

紀思庭並不認同，表示對方只是為敗選找藉口，屆時自己勝出時，福克斯也必會污衊他作弊；針對幽靈選票，其團隊指出，很多耆老選民被列入永久缺席名單中，當局會自動郵寄選票，但此類未送回的選票不會被計算在內。

儘管紀思庭團隊堅信缺席選票將帶來票數逆轉，但一名熟悉當地政治的社區人士透露，很多布碌崙南區的民主黨選民遊走在兩黨之間，紀思庭不一定會得到所有民主黨人的支持，誰勝誰負還有待觀望。