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性騷擾調查筆錄公布 葛謨無悔意…禮節性親吻、非有意觸碰

記者和釗宇／紐約報導
州檢察長辦公室公布葛謨性騷擾調查筆錄，葛謨在問訊中一再否認自己行為不當，對自己的言行也沒有任何悔意。（州長辦公室提供）
州檢察長辦公室公布葛謨性騷擾調查筆錄，葛謨在問訊中一再否認自己行為不當，對自己的言行也沒有任何悔意。（州長辦公室提供）

州檢察長詹樂霞(Letitia James)10日公布前州長葛謨(Andrew Cuomo)性騷擾調查筆錄，這份長達515頁的包含了葛謨在調查中所做的宣誓證詞；葛謨在調查問訊中一再否認自己行為不當，對言行沒有任何悔意。

詹樂霞8月公布了葛謨性騷擾的調查報告，認定葛謨性騷擾的事實存在，導致葛謨在壓力之下辭職；在調查期間，葛謨曾接受了調查官長達11小時的訊問；根據10日公布的筆錄，葛謨在被訊問期間多次表現出敵意，與詹樂霞指派的獨立調查官金賢俊(Joon H. Kim)爆發衝突，他稱金賢俊對他的訊問等同於獨立調查的「墮落」。

金賢俊曾任聯邦檢察官，曾參與針對葛謨政府的調查；葛謨在訊問表示，金賢俊參與對他的調查有職業操守和法律上的問題。

問訊過程中，葛謨一再表示自己從未不當撫摸過任何人，並試圖駁斥指控女性的說法；例如，當被問到與一名州府職員的肢體接觸時，葛謨表示，如果發生了任何觸摸行為，都是偶然事件，並非有意；他還說，他自己對避免被指控性騷擾非常小心，「觸摸女性的胸部屬於瘋狂行為，這會讓我被指控性騷擾；我已經63歲，擔任各種公職，很多人想給我設套，我一直防著這些人，我一貫很小心的。」

葛謨在證詞中表示，對自己在工作場合對女性的言行不感到後悔；他說，自己曾經「日常禮節性」地親吻過員工的面頰，而不是嘴唇，但他也表示，有時也有員工過來親他的嘴唇，但未指明是哪位員工；葛謨說，「有的人會這樣做，但絕不是那種浪漫親吻，只是輕輕碰一下嘴唇而已。」

詹樂霞也公布了十名指控葛謨性侵的女性的證詞；部分證詞在調查報告中已被公布，本次公布的是原始筆錄。

葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)對10日回應稱，針對葛謨的調查是錯誤而充滿偏見的，「調查內容公布的越多，我們就越發現其錯誤之處。」葛謨的律師格拉文(Rita Glavin)則表示，詹樂霞是在試圖讓公眾對葛謨產生偏見，並試圖影響正在進行的刑事調查。

葛謨上周被奧伯尼郡警長辦公室提出輕罪刑事指控，原預計本周將被捕過堂，但奧伯尼地區檢察官索亞瑞斯(David Soares)提出此案仍有疑點，將過堂日起推遲至明年1月7日；同時，州眾議會司法委員會下周將開會，評估葛謨醜聞事件的報告。

葛謨 性騷擾 檢察官

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