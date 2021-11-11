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霍楚訪華埠 撥款2000萬振興社區

記者金春香／紐約報導
霍楚宣布，華埠獲得2000萬元撥款，投入社區建設。（記者金春香／攝影）
霍楚宣布，華埠獲得2000萬元撥款，投入社區建設。（記者金春香／攝影）

州長霍楚(Kathy Hochul)10日到訪曼哈頓華埠，宣布華埠成為「紐約州下州地區振興計畫」(Downtown Revitalization Initiative，DRI)第五輪資金補助十個地區之一，將獲得2000萬元撥款，投入到社區經濟建設，幫助華埠更快從新冠疫情中恢復及復興，「大家的華埠回來了！」

影音來源：記者金春香

華埠將使用2000萬元中的40萬元開發戰略投資計畫，成立由民代、社區領袖、非營利組織代表和私人機構代表組成的計畫委員會，來探討開發華埠的發展機遇與項目。

其餘資金將繼續完成劉錦方場(又名且林士果)的華裔軍人忠烈坊(Kimlau Square Memorial)的修復，建立更多可負擔住房和老人公寓，以及興建文化和藝術場所，擴大綠地面積，在吸引更多遊客的同時，也為華埠居民和每日從紐約各地來這裡上班、購物、享受文娛活動的大紐約地區120多萬紐約民眾提供更好生活。

州府2016年啟動DRI計畫，在過去四輪資金分配中紐約州多個地區獲得至關重要的撥款，用於地區房屋、綠地和相關項目建設，紐約市的牙買加(Jamaica)、布朗士、史泰登島和布碌崙(布魯克林)社區在過去都獲得DRI計畫撥款。

霍楚10日表示，她親眼見證多年來華埠的欣欣向榮，也看到疫情期間社區遭到病毒和仇恨亞裔犯罪雙重打擊，「華埠是紐約深厚及多元文化的代表，華埠的繁榮對紐約、對整個世界來說都極為重要。」

霍楚在任副州長多年裡，幾乎年年都會到華埠，或是參加新春大遊行，或在華社拜票，新冠疫情在紐約爆發前的去年2月，她來到華埠參加新春活動，慰問因疫情而受打擊的小商家，今年3月更是親自到紐約中華公所，帶來州府提供的疫苗同時，呼籲民眾積極施打疫苗。

曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)與市議員陳倩雯、州眾議員牛毓琳、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)，以及紐約中華公所、華埠共同發展機構、華策會、亞平會、心目華埠、亞美聯盟共同為華埠提交DPI撥款申請，各代表表示，在紐約終於迎來疫後恢復、全面復興之際，華埠獲得這筆資金，及時且關鍵。

華埠 紐約州 疫情

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