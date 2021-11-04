29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

涉嫌將29歲華女性虐致死的52歲華裔男子萬秋明，3日被押出市警109分局，移送法辦。(記者張心／攝影)

29歲華女周嬌梅(Jiaomei Zhou，姓名皆音譯)1日晚慘死在法拉盛 緬街公寓，涉嫌殺害她的52歲男友萬秋明(Qiuming Wan)被警方拘捕，市警109分局在3日以謀殺(murder)和嚴重性虐待(aggravated sex abuse)罪名將他移送法辦。

周嬌梅生前同丈夫、七歲的女兒及87歲的公公婆婆一同居住在法拉盛白石鎮，今年8月曾因遭受公公家暴 而報警求救，之後便離家出走一段時間，其最後一次被每日送信的郵差目睹出現在家中是兩周以前。

據消息人士透露，周嬌梅和萬秋明交往有一段時間了，案發地房東在聽到巨響之後看到下體流血的周嬌梅癱倒在公寓前廳，隨後撥打911 報警。

「她是個非常美麗的女人，長頭髮、身材苗條，總是帶著女兒在附近玩耍」。周嬌梅居住的白石鎮處所鄰居表示，「她很可愛也很和善，每次都會笑著跟我們打招呼；相反，她的丈夫看起來脾氣不太好，從來不回應我們友善的問候。」

「難以想象這麼可怕的事情會發生在這樣可愛的人身上。」另一位鄰居透露，周嬌梅一家五口居住在一起，兩層的公寓由其年邁的公婆買下，一家人於兩年多以前搬進來居住，之後便經常看到周嬌梅的丈夫在打理花園，有時也會看到周嬌梅帶著年幼的女兒在街邊散步，「她和她丈夫不同，她總是很友好，但是丈夫很容易生氣，並不多和我們打招呼。」

鄰居們口中這樣平凡的一家華裔居民，卻在今年夏末的某個夜晚，因警車的到來吸引了所有人的注意，「那是8月的夜晚，已經是深夜了，因為我們這個安全的社區很少有警車出沒，所以當時就走出來看到底怎麼回事。」後來鄰居們得知是周嬌梅被公公家暴而報警求救，「聽說她被公公打了，什麼原因我們不知道，只是很同情她，因為她給人留下的印象很好。」

鄰居表示，那之後就聽說周嬌梅離家出走了，她的家人花了一段時間尋找她，再後來就沒見過她帶著女兒在附近玩耍了。

「我最近一次看到她是兩周以前。」送信的郵差回憶，「有時候是年輕的女人來取信，有時候是另一個年輕的男子，他們從不和我講話。」

「之前每天都會看到這家人出現，但自從上周開始，已經好多天沒看到有人進出了。」一名鄰居表示。

消息人士透露，周嬌梅生前在康州費爾菲爾德(Fairfield)一家美甲店工作，丈夫從事建築方面的生意，兩個人年齡相當，一起養育七歲的女兒；對於萬秋明，周嬌梅的丈夫表示，「知道妻子和他相識，但過去並不知道他們有多親近。」

居住在法拉盛緬街55-26號的萬秋明今年52歲，從鄰居的父母那裡租下了案發公寓；3日下午戴著手銬、穿著白色防護服被押出警局；中等身高、身材瘦弱的他，很難讓人將其與鄰居口中年輕美麗的周嬌梅聯繫在一起。

「我們了解到他們已經在一起一段時間了，兩個人成雙成對出現在萬秋明的住所。」市警局一名消息人士透露，「只是我們不明白他為什麼要這樣對待他。」

1日晚萬秋明的鄰居聽到一聲巨響，隨後在公寓前廳發現一名瀕死的女人流著血倒在地上，那是七歲孩子的母親周嬌梅。

在鄰居撥打911之後，警察於11時23分左右接到襲擊事件通知，趕到案發現場時，看到等在那裡的萬秋明和已經失去知覺的周嬌梅。

公寓前廳鋪滿破碎的玻璃渣和刺目的鮮血，被害人的下體遭受鈍器傷害和肛門撕裂，上身和面部有瘀傷，嘴唇和嘴唇內側也充滿傷口；警方隨後在萬秋明的房間裡，看到濺滿血跡的床單、地板和座椅，而此時前廳的法醫也宣告了周嬌梅的死亡。

「我在椅子上睡著了，醒來後發現她已經沒有了呼吸，於是我撥打了911。」警方透露了萬秋明在他們到來後的敘述，之後便是萬秋明要求聘請律師和拒絕配合調查的反抗。

「我們一直在尋找作案凶器，猜測是「大鈍器」。」市警局一名消息人士表示，被害者最後一次被目擊是離開萬秋明的公寓，他們當即將萬秋明列為嫌疑人扣留問話。

2日晚間，市警以謀殺和嚴重性虐待罪名拘捕萬秋明，3日下午將其從109分局送往皇后區的州高等法院過堂。

「我對他們夫婦的關係並不了解。」周嬌梅的親戚平妮(Ni Ping, 音譯)對紐約每日新聞說，「只是希望家屬能盡快討回公道。」