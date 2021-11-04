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紐約市兒童疫苗今開打 公校下周設接種點

記者和釗宇／紐約報導
市長白思豪表示，市府下屬的接種點將從4日(周四)起為兒童接種，並將從下周起在各公校設立接種點。（市長辦公室提供）
市長白思豪表示，市府下屬的接種點將從4日(周四)起為兒童接種，並將從下周起在各公校設立接種點。（市長辦公室提供）

聯邦疾病防治中心(CDC)已經批准為五至11歲兒童接種輝瑞新冠疫苗(Pfizer)，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)3日表示，市府下屬的接種點訂於周四(4日)起為兒童接種，並將從下周起在各公校設立接種點；州長霍楚(Kathy Hochul)表示，若看到疫情抬頭、更多兒童感染，將考慮實施校內強制接種。

白思豪說，目前市府仍在等待CDC公布兒童接種的詳細實施指導，一旦CDC公布將立即執行，表示這樣就有足夠的時間，讓兒童在假日季到來前得到疫苗保護。

紐約州新冠工作組(State COVID Task Force)3日也投票同意CDC對兒童疫苗的建議，霍楚已經為紐約州預定了38萬劑輝瑞疫苗，其中超過23萬劑撥給紐約市，可在24小時之內啟用。

白思豪表示，市府將從8日(周一)起，在全市1070所公校輪流設置200餘個接種點，每個學校將有一天的接種時間；前來接種的學生須有家長陪同，或由家長電話告知同意接種，「我們想為那些希望孩子在校內就能接種的家長提供便利。」

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，疫苗對兒童高度有效，同時也有一定副作用，如手臂疼痛、頭痛和肢體疼痛，大齡兒童遇到的副作用可能更小；他表示，市衛生局將與1500名兒童醫生和家庭醫生合作，在其診所部署新冠疫苗；若家長有意帶孩子在市府運營地接種點打疫苗，也可直接來打。

州衛生廳也通過聲明表示，「州府將抓緊時間在各種管道部署兒童新冠疫苗，這樣家長和監護人就可以安心；若已經有兒童劑量疫苗在手，並確保根據聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和CDC的指導接種，各醫療機構可從即日起開始接種工作。」

有關是否將在學校推動強制接種令，霍楚仍表示有這個可能性，「我希望讓家長和學校自覺參與接種，但如果我們發現接種率不足或者疫情數字開始抬頭，更多兒童被感染，我將別無選擇，推行強制接種；但目前看來，疫情數字沒有反彈，希望家長們做出正確的選擇，帶孩子去接種，我也會密切關注疫情走向。」

市府下屬的接種點4日起為兒童接種，並將從下周起在各公校設立接種點。（市長辦公室提...
市府下屬的接種點4日起為兒童接種，並將從下周起在各公校設立接種點。（市長辦公室提供）
霍楚表示，若看到疫情抬頭、更多兒童感染，將考慮實施校內強制接種。（州長辦公室提供...
霍楚表示，若看到疫情抬頭、更多兒童感染，將考慮實施校內強制接種。（州長辦公室提供）

疫苗 紐約市 CDC

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